Anseküla kodukandipäevale tuldi kokku kogu Eestimaalt

Laupäeval võõrustasid Anseküla põllumeeste seltsi liikmed endisi ja praegusi sõrulasi lähemalt ja kaugemalt. Huvilisi jagus nii seltsimaja saali loenguid kuulama kui ka õue üksteisega mõtteid vahetama.

Elupõline Anseküla mees Armin Aste, kelle kohta võib öelda, et tema on oma kodukoha elav entsüklopeedia, rääkis seltsimaja ees noortele Teise maailmasõja hävitavatest lahingutest Sõrve poolsaarel ja sõrulaste sõjajärgsetest ühistest ettevõtmistest.

Põnevaid lugusid jagus Arminil igast valdkonnast. Kaasakiskuvalt pajatas Armin nn Kreeka laeva lugu. Oli ju tema sel ajal majakavaht, kui kaubalaev Volare Lõu lahes karile sõitis.

Eakas sõrulane ütles laupäevasel kodukandipäeval, et tal on natuke valus tunne sellepärast, et inimesed nõnda vähe kodukandipäeva vastu huvi tunnevad.

“Kui meie noored olime, siis tegime väga paljusid asju ühiselt. Nüüd ei taha inimesed enam kodust välja tulla. Ühel on uhkem auto kui teisel, õues on murutraktorid nendelgi, kellel muru pole. Kõik me võiksime rohkem oma kodukandi heaks teha,” arvas Armin Aste.

Heameel oli neil, kes kaugemalt oma esivanemate maale kaunil suvepäeval tee ette võtsid. Tartust tuli Ansekülla hiljaaegu Tiirimetsa kooli kokkutulekulgi käinud Kalev Jõgi. Mees kiitis oma koduküla seltsi ettevõtmisi, öeldes, et viimasel ajal on ta üsna tihti Taaralinnast kodusaarele sõitnud.

Kunagine konkurent jalgrattaspordi radadel Jakob Niit tuli ise ajalehemehe juurde, küsides, kas teda ka tunnen. Esmapilgul ei tundnud. Neljakümneaastane ajavahe oli teinud oma töö. Kunagisest Anseküla noormehest on nüüdseks saanud Läänemaa mees. Vähemalt üks kord aastas käib ta oma sünnikülas sugulastel külas.

Anseküla põllumeeste seltsi eestvedaja Elve Lepik rõõmustas selle üle, et kohaletulnud ilusate koduaedade vastu huvi tundsid.

“Käisime need läbi. Kohalik kirjanik Margus Müür tutvustas oma raamatut. Laste orienteerumisraja läbisid poisid ja tüdrukud kohe mitu korda. Tegevusi jagus paljudele küll loengusaali, küll välja maja juurde,” rääkis Lepik.

aastal loodud seltsil on läinud hästi, kuigi ühenduse esimees ütles, et vahel on ka mõõnaperioode olnud. Heameel on nii seltsi liikmetel kui ka kõigil külaelanikel seltsimajast.

Viis aastat tagasi avati maja kooskäimiseks. Maja sünnipäevapidu seisab veel ees. Regulaarselt harjutab seltsimajas külakoor, koos käivad pärimuskultuuri tegelased ja tegevusi jagub hoones nii vanadele kui noortele.