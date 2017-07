Eile sängitati Rootsis maamulda August Mälgu tütar

Eile pärastlõunal sängitati Rootsis Östergötlandi läänis Mjölbys maamulda kirjanik August Mälgu tütar Elna-Halliki Mälk.

Ärasaatmisel osalenud kirjanik, August Mälgu venna Mihkel Mälgu tütretütar Kaja Tampere ütles, et elu viimastel aastatel viibis Halliki sageli Saaremaal. „Alles möödunud aastal ta enam tulla ei saanud, sest tervislik seisund oli järsult halvenenud,“ lisas ta.

Tampere meenutas Koovi külas Vähiku talus toimunud kohtumisi ja pikemaid jutuajamisi. „Need vestlused, kus me rääkisime maast ja ilmast, elatud elust ja tulevikust, toimusid tavaliselt varajastel hommikutundidel koos hommikukohvi ja -saunaga,“ rääkis ta. „Tavaliselt pannakse Saaremaal saunaahju tuli ikka õhtusel ajal, kuid ühel hetkel ma järsku taipasin, et Hallikil on tasakaaluhäired, mistõttu ta pimedas liikuda ei saanud ega tahtnud seepärast ka sauna minna. Nii lõhkusimegi tavasid ja hakkasime saunas hommikuti käima. Samas olin loomulikult ka kohvipaja tulele pannud.“

Tampere täheldas, et tema arvates mõjusid Hallikile need Vähiku talu hoovil aset leidnud vestlused kuidagi turgutavalt ja kosutavalt.

Elna-Halliki Mälk oli kirjanik August Mälgu ja Leini Mälgu (enne abielu ja nime eestistamist Pauline Triipan) ainuke laps. Ta sündis Saaremaal 28. juunil 1936. aastal ja suri tänavu 7. juulil Rootsis Mjölbys.