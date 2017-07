Saaremaal tatsab kuue aastakümne järel taas karu. Loom jäi metsatööliste videole ja olemas on ka foto karu jäljest.

Tõrise ja Tõru küla vahel karu kohanud Janar ütles, et mütakas loom sattus talle teele ette umbes 50 meetri pealt. „Olen metsas seitse aastat tegutsenud, küll ma sea ja põdra ära tunnen ja see polnud kumbki neist,“ ütles mees. Martin lisas, et karu kartis ilmselt teda rohkem kui tema karu. Metslooma kõrgust oli keeruline hinnata, kuid Martini hinnangul võis see neljakäpakil olnud looma puhul olla natuke üle meetri. Karu kohtas ta üleeile õhtul kella poole üheksa ajal.

„Eks läks paarkümmend sekundit aega, et aru saada, mis elukaga tegu, aga siis sain ta telefoniga filmile,“ rääkis Martin. Samuti üritas ta karu jälgedest pilti teha, kuid sellest ei tulnud suurt midagi välja, kuna tegemist oli kruusateega. „Seda küll ei tahaks, et mingit klaperjahti karule nüüd korraldama hakataks,“ lisas Martin.

Lähemalt loe põnevast loost juba homsest Saarte Häälest!