JUHTKIRI: Kõrvalteest peatee

Vähenda kiirust. Peatu. Kontrolli. Kontrolli veel. Ja seda iga ristmiku juures. Iga sõit. Iga päev. Taolist liikluskäitumist, kus ­juhid igale ristmikule sõites auto seiskama peaksid, et oma ohutuses veenduda, ei sooviks vist keegi. On ju selliste olukordade lahendamiseks ometi mõeldud „Anna teed“, „Peatee“ ja „STOP“ märgid.

Aga ka need märgid ei suutnud Saia ristmikul traagilist õnnetust ennetada. Järelikult tuleb lisada veel märke, peab tegema ristmiku veelgi ohutumaks. Lihtsa inimese loogika ütleb, et kiirusepiirangud tuleks lisada eelkõige kõrvalteele, et sealsed autod kiirust vähendaksid ja ristmikul asuvat stoppmärki varakult märkaksid. Kõrgemad instantsid seekord nii ei arva. Kiirusepiirangut väljendavad märgid lisati hoopis peateele. Jääb natuke ebaselgeks, kuidas see kedagi kaitseb, kui stoppmärk ikkagi kõrvalteel on. Või on peateest saanud kõrvaltee?

Lastes fantaasial veel veidi lennata, võiks ju inimestes arusaamatust tekitavatest Tallinna tänava stoppmärkidest paar tükki Saia ristmikule teisaldada. Äkki jääb seal ühest väheks.