Lisaks ringteedele iseloomustavad värskelt remonditud Tallinna tänavat stoppmärgid, mis on paigutatud mitmetele ristmikele, kus neid varem ei olnud. See on liiklejate ja linnakodanike seas tekitanud omajagu diskussiooni ning rahulolematust. Põhiliselt seatakse kahtluse alla, kas stoppmärgid õigustavad ennast või tuleks need asendada “Anna teed” märkidega.

Politsei sõnum on lihtne ja selge – seni, kuni stoppmärgid on maas, tuleb neid järgida. Selles osas vaidlust ei tohiks olla.

Saarte Hääl aga uuris Kuressaare linna liikluskomisjoni liikmetelt, miks stoppmärgid Tallinna tänava äärde maha said, kas selles osas on oodata muudatusi ja kuidas nad ise stoppmärkide vajalikkust antud lõigul hindavad. Osa komisjoniliikmeist ei soovinud teemat lähemalt kommenteerida, viidates, et samuti komisjoni kuuluv linnainsener Madis Pihel on teemaga paremini kursis.

Linnainsener Madis Pihel: See saab vastuse siis, kui kõik on valmis. Ei ole mõtet poole pealt auditit tellida. Kui septembris on praegu töös oleval lõigul tööd lõpetatud (bussijaama läheduses – toim), siis tellime auditi. See on omaette protseduur. Vaadatakse kõik asjad läbi, kas projekt oli korras, kas on projekti järgi ehitatud jne. Sealt tuleb vastus heal juhul oktoobris.

Pole mõtet seda teemat kedrata, ei saada ju lihtsalt asjadest aru ja niimoodi võid rääkida ühe või teisega. Seal on omad normid taga ja ei saa ehitada asju norme eirates. Võtke värske EVS 843: 2016 (Eesti standard aastast 2016 – toim.) lahti, nimi on sellel „Linnatänavad“. Seal on kirjas.

Projekt (Tallinna tänava rekonstrueerimine – toim) läbis vabariigi tippspetsialistide ekspertiisi ja sellele anti hinnangud. Sealt on need asjad läbi kedratud ja pärast teeme auditi ja vaatame, mis audit ütleb. Sõltuvalt sellest, mis audit toob, näeb, kas on põhjendatud ettepanekuid.

Abilinnapea, komisjoni esimees Mart Mäeker: Lähtuvalt tingimustest ja ekspertide arvamustest on need (stoppmärgid – toim) projekti pandud. Kõik on kooskõlastatud, üle vaadatud ja ekspertiisid tehtud. Need olid ekspertide esialgsed nõudmised. Lähtuvalt sellest, kuidas tegelikkuses kõik toimib, vaadatakse olukord üle, kui tänav on valmis. Siis otsustatakse, kus oleks mõistlik (stoppmärgid – toim) asendada peateemärkidega.

Projekti puhul oli küsimus nähtavuskolmnurkades, miks need stoppmärgid sinna plaaniti. Kui liikluskomisjon leiab, et need ei ole täna sellisel kujul vajalikud, siis muudetakse ringi ja ega muud ei olegi. Ma arvan, et augustikuus või vähemalt siis, kui praegu töös olev lõik saab tehtud, tuleb komisjon kokku. Hetkel pole täpne aeg veel kindlalt paika pandud.

Ma ise olen kümme aastat Tallinnas autoga liigelnud ja mind ei häiri (Tallinna tänava liikluskorraldus – toim). Kui Tallinnas sõita, siis Kuressaare liiklus tundub selle kõrval nii lihtne ja rahulik. Minul ei ole ühtegi probleemi ega küsimust. Kui, siis võib-olla mugavuse mõttes võiks tõesti osades kohtades olla stoppmärkide asemel peateemärgid.

Mis puudutab märkide rohkust, siis see on tingitud nõudmisest ja sellest lähtuvalt on märgid paika pandud. Kellelgi pole voli öelda, et üks või teine nõue ei kehti ja sinna märki ei pane. Kes võtab siis vastutuse, kui on nõutud märgi olemasolu, aga seda ei panda?

Usun, et (liikluskomisjonis – toim) tehakse kaalutletud otsus, mis siis õige on.

Kuressaare ametikooli haldusdirektor Arvo Kereme: See on nii ära leierdatud teema ja vastused on ette antud – ehitaja teostab asja projekti kohaselt. Politsei lause on see, et kui on märk, siis tuleb sellest juhinduda ja see on õige. Autojuht peab olema seaduskuulekas.

Teine teema on see, kui põhjendatud need (stoppmärgid – toim) on ja ma arvan, et nii palju, kui on arvamuste avaldajaid, nii palju on ka arvamusi. Oleme ausad, meie häda väikelinnas on see, et me sõidame mälu järgi. Seetõttu on seal (Tallinna tänaval – toim) minu arust palju kurioossemaid juhtumeid ette tulnud. On ju Tallinna tänavalt keelatud vasakpöörded osades kohtades, kus kohalikud on kogu aeg harjunud sõitma. Ja osadel väljasõitudel on lubatud ainult parempöörded. Paraku teevad kohalikud seal harjumusest ka vasakpöördeid. Seepärast vaataksin ma sealset liikluskorraldust laiemalt kui ainult stoppmärkide kontekstis.

Projekt on inimeste koostatud ja vajadusel tehakse ka parandusi. Võib-olla ei ole (projekteerijad – toim) pannud ennast selles olukorras reaalse autojuhi rolli. Ja selle koha pealt leian, et teatud kohtades ei ole need stoppmärgid põhjendatud. Aga aeg näitab, mina olen seda meelt, et praegused lahendused võiks kriitiliselt üle vaadata.

Kohati on seal tekkinud üsna tobedaid kohti. Kui sõita linna poolt ja tahan Warma auto juurest teha vasakpöörde Stokkeri ja Selveri parklasse, siis ei oska ma täna öelda, kas see on lubatud või mitte. Samas ei riku ma midagi, sest seal on katkendjoon, aga kui jälgin ristmiku märgistatust, ei anna see nagu mulle seda võimalust. Ma ei tea, millal liikluskomisjon jälle koguneb, aga need küsimused võiks seal üles tõsta.

Parimad kriitikud on alati kasutajad.

Maanteeameti piirkondliku liikluskorralduse talituse liikluskorraldaja Aivo Tasane: Piltlikult öeldes on ju nii, et stoppmärk vähendab kiirust ja sellega tõstetakse ohutust. Kui kiirust tõsta, siis käib see ohutuse arvelt. Läbilaskevõimet stoppmärgid seal võib olla natuke vähendavad, aga peateele ettesõitu vähendavad need kindlasti.