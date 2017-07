Mustikaid on metsas tänavu kesiselt

Kuressaare turul mustikaid müüv Maie Vahter lausus Saarte Häälele, et tänavune mustikasaak on väga nadi ja seetõttu on mari ka kallis – karbike mustikaid maksab viis eurot.

„Mina ise ei ole käinud, aga see, kes käib, ütleb, et on väga vähe ja korjab samuti vähe. Täna müüsin 16 karpi ehk 8 liitrit. Mu meheõde korjab sedasi kolm liitrit päevas.” Vahteri sõnul pärinevad tema müüdavad mustikad Valjala kandist.

„Eks seda liitrit annab metsast korjata. Ega ta nii lihtsalt sinna korvi ei tule – sõitma peab, käima peab ja borrelioosi pead ka veel kartma.”

„Me arvame, et need õied võisid ära külmuda, sest maasikad külmusid ära ja kirsid ja kõik, oli ju siin päris just selle õitsemisajal hommikul 6-7 kraadi külma. Mitu ööd oli liiga külm ja sellepärast ei ole ka mustikaid ega mustsõstraid, ainult punaseid sõstraid on,” sõnas Vahter.

Vahteri sõnul oli eelmine aasta mustikaid väga-väga palju. „Ma käisin septembris, korjasin, lehed olid kõik juba maas, aga oksad olid mustikaid paksult täis. Aina tõmbasin ja natukese ajaga oli mul ämber täis.”

Ka ajaleht Postimees kirjutas, et ilmataat vussis tänavuse mustikasaagi ära: talv oli sinimarjade jaoks liiga soe, kevad aga külmavõitu.