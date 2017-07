Noorkotkad ja kodutütred said militaarlaagris keelepraktikat

Möödunud nädalal kogunes Sõrve laagrisse noorkotkaid ja kodutütreid, kes said sõjaväe-eelse ettevalmistuse ning lihvisid keeleoskust väljamaalastest vabatahtlikega suheldes.

Saaremaa noorte naiste ja noorte meeste kristlike ühingute liit (NMKÜ) pidas koostöös kaitseliidu ja kodutütardega Sõrves viiepäevast laagrit. Vabatahtlikena käisid abis ka kolm välismaalast, kes muidu resideeruvad mandril.

„Vabatahtlikud on siin Eestis eelmise aasta septembrist. Kaks sakslast ja üks ukrainlane, aga eesti keelest saavad juba päris kenasti aru ja saavad isegi vaikselt suheldud,“ sõnas Saaremaa NMKÜ juhatuse esimees Tiit Lind.

Laagrist võttis osa 16 noort vanuses 12–16, kelle seas oli nii noorkotkaid kui kodutütreid.

„Laagris said noored väikese ettekujutuse sellest, mis see sõjavägi on,“ rääkis Tiit Lind.

Ta lisas, et militaarosa hõlmas näiteks laskmist, orienteerumist ja muidu skauditarkusi, aga ka rivistumist ja vabatahtlikega inglise keeles suhtlemist ehk keelepraktikat.

„Väljamaa vabatahtlikega sujub koostöö ja suhtlemine küll edukalt ja isegi need, kes muidu inglise keelt nii hästi ei rääkinud, saavad laagri lõpuks korralikult suheldud,“ lisas Lind.

Lisaks militaarsele eelõppele ei puudunud laagrist aga ka meelelahutuslik osa – laagri viimasel päeval toimus lõbus koosviibimine ning vabatahtlikud viidi Saaremaad tutvustavale ekskursioonile.

„Kõik on õnneks läinud plaanipäraselt ja ilmadki on olnud soodsad, kuigi ujumiseks tõmbas liialt jahedaks. See aga lapsi kuigi palju ei heidutanud ja nendega on ikka nii, et kes juba kord käinud, see käib nii kaua, kuni lastakse ja vanusepiir lubab. Pole vahet, kas tüdrukud või poisid, sest ka kodutütred saavad sellises militaarlaagris suurepäraselt hakkama,“ sõnas Tiit Lind kokkuvõtteks.