OLEMASOLEVATE PAKENDIKOGUMISPUNKTIDE KASUTAMINE

Vallavalitsus paneb kodanikele südamele, et olemasolevaid pakendikogumispunkte kasutataks heaperemehelikult.

Viies pakendijäätmed selleks ettenähtud konteineritesse ja pannes sinna ainult seda, mida sinna panna tohib (konteinerite peal on kirjas), väldime ühiselt pakendikonteinerite ületäitumist ning sellest tingitud ebameeldivusi kaaskodanikele ja kohalikule omavalitsusele. Pakendipunktides asuvad konteinerid on avalikud ja kõigil on õigus neid kasutada. Kui mõned inimesed ei kasuta konteinereid sihtotstarbeliselt, teevad nad paha teistele inimestele, kes seda teha soovivad.

NB! Ärge viige pakendikonteineritesse täitunud pakendeid, toidu- ja muid biojäätmeid, riideid, jalanõusid, mähkmeid, ehitus- ja lammutusjäätmeid, mänguasju, mööblit, elektri- ja elektroonikajäätmeid, ohtlikke jäätmeid (kaasa arvatud laki- ja värvipurke). Nimetatud jäätmeliike ei tohi panna ka pakendikonteinerite kõrvale. Neid ei viida jäätmevedaja poolt minema, vaid jäetakse sinnasamasse konteinerite kõrvale, tekitades kõigile palju pahameelt.

Kui märkate ületäitunud pakendikonteinerit või isikut, kes paneb pakendikonteinerisse oma olmeprügi (välja arvatud pakendid), palume võtta ühendust Lääne-Saare valla keskkonna peaspetsialistiga (kontaktid: tiina.orav@laanesaare.ee 4520468, 51979733).

Tiina Orav, keskkonna peaspetsialist

Juhend pakendite liigiti sorteerimiseks ja kogumiseks