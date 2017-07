Saarlaste advokaadibüroodel läheb hästi

Eesti advokaadibüroode kuldseks kolmikuks on Cobalt, Sorainen ja Ellex Raidla, vahendas Äripäev. Käibe ja kasumi alusel sorditavatest TOP-idest leiab ka advokaadibürood, mille omanikeringis on saarlased.

Käibe TOP-is on seitsmendal kohal advokaadibüroo Lextal, mille üheks omanikuks on ka Saaremaalt pärit advokaat Oliver Nääs. Büroo käive oli 2016. aastal ligi 1,9 miljonit eurot. Aasta varem oli see veidi alla 1,8 miljoni euro.

Kasumi TOP-is on Lextal 11. kohal. Mullune kasum oli neil ligi 337 000 eurot, tunamullune aga ligi 329 000 eurot.

Maria Mägi advokaadibüroo on tabelis 23. kohal. Nende käive oli mullu ligi 580 000 eurot. Aasta enne seda aga ligi 537 000 eurot.

Kasumitabelis on Maria Mägi büroo 29. kohal. Tõsi, kasum on bürool küll langenud. Kui 2015. aastal teenis büroo kasumina 2520 eurot, siis 2016. majandusaastal vaid 864 eurot.