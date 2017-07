Saia ristmikul seati ohte leevendama kiirusepiirang

Paar nädalat tagasi traagiliselt lõppenud liiklusõnnetuse tõttu kõrgendatud tähelepanu alla võetud Kuressaare-Võhma-Panga maanteel asuv Saia ristmik on nüüdseks maanteeameti poolt saanud 70 km/h kiirusepiirangu.

Kaks nädalat tagasi sõnas maanteeameti liiklusohutuse osakonna ekspert Villu Vane Saarte Häälele, et Saia ristmikku on käidud uurimas ja konkreetsete ettepanekutega veel tegeletakse. Tänaseks on paarsada meetrit enne ristmikku lisatud kiirusepiirangud.

Maanteeameti piirkondliku liikluskorralduse talituse Saaremaa liikluskorraldaja Aivo Tasase sõnul paigutati kiiruspiirang 70 km/h 12. juulil. Lisaks on plaanis kulunud teekatte markeerimise uuendamine. Muid töid hetkel seoses ristmikuga plaanis pole.

Saia külas asuva ohtliku ristmiku kõrval elava Sirli Landi arvates on ainuüksi peateel asuvatest liikluspiirangutest vähe.

Sarnased märgid tuleks üles seada ka peateega ristuvale kõrvalteele, et sealsed sõitjad õigeaegselt kiirust vähendaksid. Vaatamata lisatud kiirusepiirangutele, näeb naise sõnul hulljulgeid kihutajaid ristmikul tihti.

“Pidevalt on kuulda pidurite kriginat,” lausus Land, lisades, et väiksemaid plekimõlkimisi on lisaks hiljuti toimunud raskele avariile varemgi toimunud.

Kohalikud on seevastu ristmikule sattudes muutunud väga ettevaatlikuks. “Vaadatakse mitu korda paremale ja vasakule, enne kui ristmikule sõidetakse,” nentis Land. Naise sõnul on suureks probleemiks ka ristmiku kõrval võssakasvanud pimedad nurgad, mis takistavad juhtide vaatevälja. “Ka need tuleks maha võtta, kui ristmikku ohutumaks soovitakse teha,” lausus ta.

Kogenud liikluspolitseiniku Kalmet Valge sõnul jääb ka talle arusaamatuks, miks 70 km/h kiiruspiirang on ainuüksi peateele lisatud. “Piirangud oleks pidanud lisama eelkõige kõrvalteele,” lausus Valge, kelle arvates on kõrvalteelt peateele sõitjad suurema ohu tekitajad. Samuti tõi liikluspolitseinik probleemkohaks välja pimedad nurgad, mida märkisid ära ka kohalikud. “Põõsad tuleks maha võtta, siis näeks ka teisi ristmikule lähenevaid sõidukeid.”

Pärast traagilist õnnetust on politsei Saia ristmiku taas kõrgendatud tähelepanu alla võtnud. “Tõepoolest teeme liikluskontrolle seal tihedamini kui varem,” nentis Valge.