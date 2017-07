JUHTKIRI: Karu jäljed

Muhus olla karu nähtud, teispool väina ka ja lausa Kihelkonnani välja olla ta jalutanud. Nii nagu sellistel puhkudel ikka, ollakse väljaütlemistega mõnevõrra ettevaatlikud, sest kes see ikka tahab lolliks jääda. Oli see ju alles mullu, kui Tõrise metsas puu najale toetatud porimatti seeneline ekslikult karuks pidas.

Nüüd tundub aga asjal tõepõhi all olevat. Isegi videole on mesikäpp jäänud. Tõsi, kaugelt, kuid metssiga see küll pole, kes kaadrist läbi jookseb. Kuidas karu siia praegusel ajal sai, on muidugi juba omaette küsimus, aga küllap leiab ka sellele loogilise seletuse.

Kuigi tegemist pole esimese ega ilmselt ka viimase karuga, kes Saaremaale satub, on mesikäpa visiit ikkagi üpris haruldane. Inimesed, kes teda oma silmaga nägema satuvad, võivad ennast õnnelikuks pidada. Loomulikult ei tihka teda liiga lähedalt vist keegi kohata, aga autoaknast ohutult kauguselt võiks ju pilk peale jääda küll. Siis juba oleks, millest teistele rääkida. Külalisele endale soovime aga parimat.