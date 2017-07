Kuressaare kesklinn saab linnusitast puhtaks

Viimastel nädalatel on Saarte Hääle tähelepanu korduvalt juhitud linnu väljaheidetega reostatud kesklinna kõnniteedele. Kõige koledamad vaatepildid avanevad lillepoe ÖIS, Konsumi sissepääsude ja kultuurikeskuse ees.

Lillepoe omanik Kaade Rosin sõnas Saarte Häälele, et praegune olukord on väga õudne ja kõige hullem on asja juures see, et väljaheited haisevad. „Ütleme ausalt, et me jääme nurga taha, linnapea aknad on ju aga otse Konsumi poole ja ta näeb tegelikult otse seda vaadet. Mina ei ole ühtegi korda näinud, et tänavaid oleks pestud,” lisas Rosin.

Kui suve alguses tundus lillepoe omanikule, et midagi on ette võetud, linde ei ole ja kõnniteed on puhtad, siis lähiajal on asi täiesti hulluks läinud. „Ma ei tea jah, miks nad neid puhastusautosid ei pane, see ei ole ju midagi hommikul läbi sõita,” lisas Rosin.

Visit Saaremaa turismiinfo spetsialisti Kati Ausi sõnul on terve linn väljaheiteid täis. “See ei ole ülepaisutatud teema, linnatänavad on küll selles suhtes päris korrast ära. Alati mõtled, et kas selle koha pealt on ikka turvaline läbi minna,” lausus Aus.

Kuressaare Kultuurivara juhataja Tiiu Tammoja sõnul on kultuurikeskusest Rae Konsumisse minek ebameeldiv ja hirmutav. “Tõesti on see tunne, et tõmba pea õlgade vahele. Kindlasti peab midagi ette võtma, see on avalik ruum ja linna kohustus,” lausus Tammoja.

Pritsumaja grillpubi omaniku Keit Grassi arvates on tänavune hooaeg rahulikum. “Eks see on loodus, selle vastu ei saa,” sõnas Grass ning lisas, et raskendavaks asjaoluks on turistide komme linde toita.

Kuressaare linnamajanduse juhataja Mikk Tuisu sõnul on probleem viimasel ajal kerkinud just kuivade ilmade tõttu. “Päike kuivatab selle nii kinni, et ega see lahti ei tule ka,” lisas Tuisk.

Linnamajandusel on plaan ära puhastada Rae Konsumi sissepääsu esine, musta männi alune, lillepoe esine ja nendevahelised alad vaadatakse üle.

“Meil on spetsiaalne leotusaine, millega kastame tänava ära, laseme survepesuriga, hõõrume käsitsi natuke lahti ja pärast laseme imuriga veel üle,” kommenteeris Tuisk puhastustöö protsessi. “Eks me proovime oma parima anda.”

Samuti kutsus Tuisk linnakodanikke teavitama teistestki kõnniteedest, mis on lindude väljaheidetega kaetud.

Kokkulangevusena ütles tänavahooldusega tegelev Tuisk, et linnusita tõrje oligi kavandatud tänase päeva varahommikule. Viimati koristati kesklinna kõnniteid enne turismihooaja algust kevadkuudel.

Taavi Sink