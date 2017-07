Lääne Saaremaal jätkuvad hundirünnakud

Kuu keskel Lääne-Saaremaal aktiivseks muutunud hundirünnakud jätkusid hoogsalt ka käesoleval nädalal.

Seni meedias kajastamist leidnud Andruse mahe- ja turismitalu OÜ ja Saaremaa ökoküla lammaste murdmisele on lisandunud murdmised Endel Rauna karjamaadel. Saaremaa suurimate lambapidajate hulka kuuluv Karala mees Endel Raun on oma Atla külas asuvatel karjamaadel kaotanud üle poolesaja lamba.

Esimesed ohvrid Endel Rauna lambakarjas avastati 23. juulil Atla külas elumaja kõrval asuvalt karjamaalt, kus tõenäoliselt hundi rünnaku tagajärjel kaotas elu 13 lammast. Järgmisel hommikul nähti murdmiskohast ca 6,5 km eemal ühte täiskasvanud hunti Leedri külas Pälli küla suunas üle tee jooksmas.

25. juulil avastati sama omaniku merega piirnevalt karjamaalt 33 murtud lammast; neile lisandus hiljem neli hädatapule viidud lammast. Eile oli keskkonnameti spetsialist Peeter Viil aga jälle teel Atlasse, kus esialgseil andmeil oli Endel Rau­na karjas murtud veel 7 lammast.

Saaremaal on murtud sel aastal 114 ja vigastatud 17 lammast, rünnakud kariloomadele (sh lammastele) on oluliselt sagenenud juulikuu teisel poolel. Suuremad kahjukannatajad lisaks Endel Raunale on veel Andruse mahe- ja turismitalu OÜ (üle 20 lamba) ja Saaremaa ökoküla (üle 30 lamba).