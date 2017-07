Pädaste mõis lõpetas majandusaasta kahjumiga

Neil päevil kirjutasid Eesti mitmed meediaväljaanded, et möödunud aastal langes riigikogu endise liikme Imre Sooääre osalusega Pädaste Mõis OÜ kahjumisse, kuid samas kasvatas veidi käivet.

Pädaste mõisas tegutsev viietärnihotell ja luksuslik restoran tõid omanikele mullu 17 600 eurot kahjumit. Käive oli samal ajal 1,12 miljonit eurot. Hotelli ja restorani osa käibes jaguneb enam-vähem pooleks, kirjutas Postimees. Võrdluseks olgu ära toodud, et 2015. aastal teenis ettevõte kasumit 9600 eurot ja käive oli 1,1 miljonit eurot.

Pädaste mõisa tegevjuht Martin Breuer (pildil) põhjendas möödunud aasta kahjumit viletsavõitu transpordiühenduse ja kehva ilmaga.

„Turism saartel sõltub ju paljudest asjaoludest, millest transpordiühendus ja ilm on kõige olulisemad,“ kirjutas ta. „Kõik on ju lugenud arvukaid uudislugusid, milles pajatatakse ebastabiilsest praamiühendusest, pikkadest ootejärjekordadest ja parvlaevade pidevast remontimisest.“

Breuer lisas, et probleem muutus veelgi teravamaks pärast seda, kui meedia hakkas kõike üle võimendama. Tema arvates mõjutas just see asjaolu paljude klientide saarele tuleku otsust ja tõi kaasa broneeringute tühistamisi.

„Klientidel polnud võimalust osta eelmüügist pileteid ja nad ei soovinud veeta nädalavahetustel tunde üldjärjekorras seistes,“ ütles ta „Selle asemel valiti hoopiski teised suunad ja liiguti kas Pärnu või Lõuna-Eestisse. Kõike seda on kurtnud nii mitmed meie kliendid kui ka kolleegid-turismiettevõtjad.“

Rääkides käimasolevast turismihooajast, toonitas Martin Breuer, et tänavu on praamiühendus paranenud. „Samas pole külm ja vihmane suvi turismiettevõtjaid eriti soosinud,“ lausus ta. „Praegu tundub aga, et hooaeg on tuure juurde saamas ja kui ilm lubab, siis loodetavasti tuleb tänavune aasta Saare maakonna turismiettevõtjatele parem kui möödunud aasta.“

2016. aasta pole esimene, mille Pädaste mõis on kahjumiga lõpetanud. Näiteks 2014. aasta lõpetas ettevõte enam kui 95 000 eurose kahjumiga. 2011. aastal oli osaühingu kahjum 20 087, kirjutas Äripäev. Hiigelkahjumi teenis aga Pädaste mõis 2008. aastal. See oli masu esimene aasta ja Õhtuleht kirjutas toona, et ettevõtte kahjum oli 5,6 miljonit krooni ehk ligi 358 000 eurot.