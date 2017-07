Peeter Jalakas 75: Meri on Tori linnaosa poisist mehe teinud

Aastakümneid tagasi Georg Otsa esituses salvestatud Boris Kõrveri viisistatud laul “Küll sinust meri mehe teeb” on populaarne siiani. Meri on meheks teinud ka Kuressaares Tori linnaosas sündinud ja üles kasvanud Peeter Jalaka.

Saaremaa mees omandas meremehe kutse tollases Leningradi mereakadeemias. 50 aastat tagasi pärast kõrgkooli lõpetamist suunati raadioinseneri diplomi saanud Jalakas tööle Kamtšatka merelaevandusse.

1973. aastal naasis Peeter Jalakas Eestisse. Temast sai Tallinna kalatööstusliku merekooli õppejõud. Selles ametis oli ta kümme aastat. Taas kodusaarele tuli ta 1983. aastal, mil võttis vastu pakkumise Saare Kaluris. Alguses oli ta osakonnajuhataja ja peatselt valiti Peeter Jalakas suure kalamajandi juhatuse esimeheks.

28 aastat tagasi valisid saarlased Peeter Jalaka N Liidu rahvasaadikuks. Need olid suures liitriigis esimesed valimised, kus ühele saadikukohale võis üles seada mitu kandidaati. Hiljem on nüüdne juubilar meenutanud saadikuaega Saarte Hääles (16. mai 2009) nii: “See oli ilus aeg, ärkamise ja lootuste aeg. Mul on hea meel, et sain selles aktiivselt kaasa lüüa.”

Aastatel 1999-2005 juhtis Peeter Jalakas Kuressaare linna volikogu. Tolleaegne Peeter Jalaka kolleeg volikogus ja AS-is Saare Kalur Tiit Sarapuu on tänast juubilari iseloomustanud üdini positiivse inimesena, öeldes, et Jalakas on äärmiselt kõrge moraali ja eetikaga inimene, kellelt võiks palju õppida.

Elupõlise kuressaarlase üheks hobiks on fotograafia. Seegi ala on merega seotud. Kunagine meremees on jäädvustanud kõik Saaremaa tuletornid. “Eks ma olen juba aastaid seda teinud. Käime tütrepojaga neid pildistamas ja mitte ainult Saaremaal, vaid mujalgi. Praegu on tekkinud väike paus, sest kõpitsen Toris isamaja korrastada. Tegevusi jagub,” räägib Jalakas.

Peeter Jalaka peres on tütar ja mees on kahele lapsele vanaisaks.

Saarte Hääl ja Kadi raadio soovivad Peeter Jalakale erku meelt, energiat ja indu hobidega tegelemiseks.