Saaremaa jätkuvalt populaarne vähipüügi piirkond

Esimesest augustist läheb üle Eesti lahti jõevähipüük. Kui eelnevatel aastatel olid enamikus maakondades kehtestatud vähipüügivahendite piirarvud, siis seekord taolisi arve paika pandud pole.

Eranditeks on siiski Saaremaa, Hiiumaa ja Tarumaa, kus püügiload väljastatakse ühele inimesele üheks ööpäevaks.

Keskkonnainspektsiooni Saaremaa büroo juhi Jaak Haameri sõnul saab tänu kehtestatud limiidile vähki püüda rohkem inimesi. „Kui varem sai ühe loaga püüda kolm ööpäeva, siis nüüd antakse välja kolm korda rohkem lube, sest püügi pikkust on vähendatud ühele ööpäevale,“ selgitas Haamer Saarte Häälele, lisades, et sellised piirangud on juba teist aastat ning siiani on see inimestele sobinud.

Piirarvu seadmise põhjuseks on ka vähipüügi jätkusuutlikkus. „Nii saame vähki püüda muretult ka järgnevatel aastatel,“ lausus ta. Mehe sõnul on Saaremaa jätkuvalt väga populaarne vähipüügi paik ja seetõttu on piirangud vajalikud.

Haamer pani vähisõpradele südamele, et püügi puhul on olulisel kohal ka loodussõbralik käitumine: „Kui suudetakse täis pudel jõe äärde viia, jaksatakse see sealt ka tühjana ära tuua,“ ütles ta. Samuti soovitas ta kontrollida märke, et mitte eramaale sattuda.

Tuleb meeles pidada, et püügivahenditele on vaja lisada omaniku isikukood, et kontrollima tulnud inspektorid saaksid vajadusel püüdjaga ühendust võtta. Pärast püüki peab oma püügivahendid desinfitseerima, et mitte kanda edasi erinevaid nakkuseid.

„Oluline on jälgida ka alammõõtu, milleks on sel aastal 11 cm,“ lausus Haamer. Tema sõnul viib keskkonnainspektsioon püügikohtades aktiivselt läbi ka kontrollreide.

„Kokkuvõttes on odavam vähki poest osta,“ hoiatas ta sulisid.