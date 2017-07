Saaremaal elutseb üle 60 aasta taas mesikäpp

Eile leidsid kinnitust visalt ringelnud kuuldused, et Saaremaal on end taas sisse seadnud mesikäpp. Loom jäi metsatööliste videole ja olemas on ka foto karu jäljest.

Tõrise ja Tõru küla vahel karu kohanud Janar Martin ütles, et mütakas loom sattus talle teele ette umbes 50 meetri pealt. “Olen metsas seitse aastat tegutsenud, küll ma sea ja põdra ära tunnen ja see polnud kumbki neist,“ ütles mees. Martin lisas, et karu kartis ilmselt teda rohkem kui tema karu. Metslooma kõrgust oli keeruline hinnata, kuid Martini hinnangul võis see neljakäpakil olnud looma puhul olla natuke üle meetri. Karu kohtas ta üleeile õhtul kella poole üheksa ajal.

“Eks läks paarkümmend sekundit aega, et aru saada, mis elukaga tegu, aga siis sain ta telefoniga filmile,“ rääkis Martin. Samuti üritas ta karu jälgedest pilti teha, kuid sellest ei tulnud suurt midagi välja, kuna tegemist oli kruusateega. “Seda küll ei tahaks, et mingit klaperjahti karule nüüd korraldama hakataks,“ lisas Martin.

Karu magas laua all

Jutud karust on jõudnud ka Tõrisel elava 80-aastase Lembit Tõnsauni, kes tunnistas, et kõnealust mesikäppa pole tal seni näha õnnestunud, kuid 60 aastat tagasi oli sealkandis n-ö päris oma karu, kes tatsas südamerahuga vahel ka külas ringi. Mingeid erilisi pahandusi loom toona, 1956. aastal korda ei saatnud, kuid üksikud mesitarud ajas ta siiski pikali ja mõningaid trikke tegi veel.

Toona oma kahekümnendates eluaastates olnud Lembit mäletab hästi oma esmakohtumist karuga. “Tulin Tõrise põllust hobusega ja äkist kilomeeter enne küla ei läinud hobu enam edasi. Mõtlesin, et mis – hobu on lolliks jäänd!“ kirjeldas mees. Aga siis pani loom äkki nii jooksu, et Lembit ei saanud teda pidamagi.

Et intsident juhtus Lembitu kodu lähedal, pani hobune tuhatnelja koduhoovi ning jäi alles seal värisedes seisma. “Saad aru, isegi hobune värises!“ tõdes Lembit Tõnsau õhinal.

Teine talle meenunud juhtum oli toonase karuga selline, et külas olid parasjagu ühes peres matused. “Mu ema oli ka matusel ja rääkis, et äkki vaatas – paarsada meetrit kaugemal oli maja aknavahel koer uppimas või mis see oli,“ kõneles Tõnsau. “Ja mõtle – karu oli hoopis, läks aknast tuppa.“ Kõnealuses majas elas kaks õde, üks neist oli just ennist lamba tapnud ning liha köögilauale asetanud. “Ja karu tundis liha lõhna. Lõi akna puruks, sõi liha ära ja kui peremees tuli koju, vaatas, et püha heldus, karu magab laua all!“

Kui karu aga küla vahel liikus, olid kogu küla koerad tal karjas järel. “Kui karu keeras ja tahtis käpaga lüüa, jooksid koerad kohe minema,“ muheles Lembit. “Niimoodi ta siin jalutas, aga äkki kadus ta ära ja siis räägiti, et karu olla Astesse liikunud – siis oli seal lennuväli – ja ta olla seal maha lastud. Kas see nii oli, ei tea.“

Lembit loodab, et karul lastakse rahus elada, sest mingit suurt kurja see metsaloom küll ei tee. Tõrise kandis liikuvast karust on kuulnud ka külavanem Triin Arva, ent temagi pole mesikäppa näinud. “Olen kuulnud ainult külapeal jutte, aga käin ise pea iga päev metsas ja mina pole näinud,“ märkis Arva.

Karta ei ole vaja

Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Ive Kuningas ütles, et Saaremaa on nüüd ühe liigi võrra rikkam. “Ei tea, kauaks ta siia pidama jääb,“ lisas ta. Ennekõike peavad Kuninga sõnul tähelepanelikud olema mesitarude omanikud, kuna nende peale on karud maiad.

Seenemetsa minekut ei pea tema sõnul pelgama. “Mandril on ju ka karud. Metsaminekust ei pea seepärast loobuma. Kui keegi juhtubki karu trehvama, siis tuleb lihtsalt rahulikuks jääda.“

Mis soost ja kui vana loomaga tegu, ei osanud Kuningas eile veel öelda. Ta lisas, et karu vanus tehakse kindlaks jälje suuruse järgi ja Tõrisel tuvastatud jälg on umbes mehe kämbla laiune.

Saarte Häälele laekus info Saaremaal liikuva karu kohta juba nädalavahetusel, mil laupäeva hommikul kella 8 ajal nähti mesikäppa üle tee jooksmas Väikese väina lähistel Reina küla sildist 400 meetri kaugusel. Pealtnägija peatas auto ja proovis nähtut filmida, kuid loom, keda ta karuks pidas, oli juba kadunud.

Kertu Kalmus, Mehis Tulk, Raido Kahm