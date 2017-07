Eile kella 10.20 ajal juhtus liiklusõnnetus Pöide vallas Reina külas, kus 60-aastase mehe juhitud sõiduauto Škoda sõitis ristmikul ette peateel liikunud Fordile, mida juhtis 46-aastane mees. Mõlemad mehed toimetati Kuressaare haiglasse.

Politsei selgitas välja, et mõlemad juhid olid kained ja omasid juhtimisõigust, kuid põhjus, miks Škoda peateel liikunud autole ette sõitis, on alles tuvastamisel. Politsei tuletab juhtidele meelde, et enne iga manöövri sooritamist tuleb veenduda, et sellega ei seataks kedagi ohtu.