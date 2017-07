Tornimäe laululaager tuleb taas

Traditsiooniline laululaager Tornimäe kirikukompleksis toimub 1.-5. augustil.

Mida põnevat lisaks tavapärasele lauluharjutamisele, palvustele ja söömaaegadele sellel aastal tehakse?

Plaanis on tutvumine Muhu kirikutega. Külastame Muhu-Hellamaa Peetruse ja Pauluse kirikut ja Muhu-Rinsi Kaasani Jumalaema kirikus lauldakse reedel, 4. augustil kell 18 õhtuteenistusel.

Tornimäe naaberkülas Andruse talus Kertu ja Uku Kuudi juures oodatakse laagrilisi põnevale ringkäigule ürdiaeda. Laagrilised omaltpoolt löövad käed külge talutöödele. Hulga rahvaga saavad tööd kiirelt tehtud.

Kui juba kogunetakse ning lauljaid tuleb Saaremaale ka mandrilt, siis tuleb kindlasti minna külla õdedele Reomäe skiitas. Ka sinna on laagrilised oodatud. Nagu alati, on ekstra midagi ka lastele plaanis – mängu ja sportimist nii vees kui kuival maal.

Laagri lõpetamine kulmineerub vastutusrikka laulmisega Lümanda kiriku 150. aastapäevale pühendatud piiskoplikul liturgial, mis toimub 5. augustil kell 10 Lümanda Issandamuutmise kirikus.

Laagrisse on oodatud kõik lauluhuvilised – nii kogenud, algajad kui ka need, kes soovivad veeta aega laulurahva hulgas looduslikult kaunis paigas asuva Tornimäe Neitsi Maria kaitsmise kiriku palvelises keskkonnas.

Ööbimine on laagris telkides, seega on vaja kaasa võtta telk ja magamiskott. Pesemisvõimalused on saunas. Täiskasvanutele maksab laagripäev 5 eurot (hinna sees toitlustamine). Lisandub maksumus noodimaterjalide eest (2-3 eurot). Lastele on laager tasuta. Saame pakkuda soodsaid osalustingimusi tänu toetajate suuremeelsusele. Laagrit toetavad Metropoliit Stefanus, Mihkel Talviku mälestusfond, Eesti kirikute nõukogu, Pöide vald, Tallinna püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna kogudus ja Tornimäe Neitsi Maria kaitsmise kogudus.

Kuna laager lõpeb laupäeval Issandamuutmise püha pidamisega, siis jätkame eelmisel aastal alustatuga ja õpime lisaks Saaremaal teenistustel kasutatavaid lauluviise. Osalemisest palume teada anda tel 50 44 022 või e-posti aadressil marina.treima@gmail.com.

Marina Treima