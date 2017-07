Vägivald on lubamatu

On olnud suur au viimased 3 aastat avada Saaremaa CUP jalgpallis, mis on toonud meie ilusasse Kuressaare linna sadu ja sadu noori jalgpallureid üle Eesti ning kaugemaltki. Tihti on tuldud koos vanematega ja saadud osa suurepärasest turniirist. Lisaks jalgpallile on nauditud ilusaid paiku Kuressaares ja Saaremaal.

Saaremaa CUP 2017 järelkaja on teinud mind väga kurvaks. Kuressaare, Eesti ühe turvalisema maakonna keskus on saanud meedias suure kajastuse läbi korrarikkumise. Kahjuks ei räägita enam jalgpallist ega ilusast turvalisest linnast, arut­elu peamine fookus on korrarikkumisel majutuspaigas.

See, mis toimus, detailidega kursis olemata, on midagi sellist, mille vastu me Kuressaares igapäevaselt võitleme. Kuressaarlaste soov on alati olnud – ja on ka edaspidi – koduse, hubase ja turvalise linna kuvand, kus ei ole mitte vähimalgi määral kohta vägivallale ega korrarikkumistele.

Saaremaa CUP-i ajal toimunud negatiivsed sündmused on lubamatud ja toimunu annab nii Kuressaare linnale kui ka korraldajatele edaspidiseks palju mõtteainet. Kui me soovime ka edaspidi siin näha rõõmsaid jalgpallureid, nende vanemaid, siis ei tohi midagi sarnast enam kunagi teoks saada. Linnapeana luban, et võtame selle teema kindlasti vaatluse alla ka augusti alguses järgmisel kohtumisel politseiga.

Ma loodan, et kõik osalejad saavad sellelt turniirilt siiski kaasa ennekõike positiivseid emotsioone ja teadmise, et on alati Kuressaarde tagasi oodatud. Me ei lase mõnel pahalasel rikkuda head kuvandit meie linnast ega näidata Saaremaa CUP jalgpalliturniiri halvas valguses.

Vägivallal ei ole Kuressaare linnas ega ka Saaremaa CUP jalgpalliturniiril kohta.

Vabandan kõigi nende ees, kes pidid korrarikkumisi esile kutsunud vandaalide käitumise tõttu kannatama. Kinnitan, et Kuressaare linn teeb nendest sündmustest väga tõsised järeldused.

Kuressaare linnapea Madis Kallas

*Linnapea sõnavõtt on ajendatud jalgpallivõistluste Saaremaa CUP ajal aset leidnud vahejuhtumist ja sellele järgnenud meediakajastustest nii maakonna kui ka üle-eestilistes väljaannetes.