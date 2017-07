Ajakiri New Scientist kirjutas loopealsete taastamisest

Maailma juhtiva populaarteadusliku ajakirja New Scientist värskest numbrist saab lugeda keskkonnaameti loopealsete taastamise projektist Lääne-Eestis ja meie suurematel saartel. Juba on märgata ka tehtud töö esimesi vilju – taastatud rohumaid katavad taas neile iseloomulikud taimeliigid, nt käpalised.

Maailmas leidub haruldasi loopealseid ainult Eestis ja Rootsis. Enne loopealsete taastamise projektiga alustamist olid need rohumaad halvas seisus, paljud neist olid kadakatega kinni kasvanud, ent praeguseks on 1400 hektari ulatuses võsa harvendatud ning kunagistel loopealsetel on alustatud karjatamisega, et neid alasid hooldada.

Esmased tulemused on ääretult positiivsed – kunagine taimestik on taastunud üllatavalt kiiresti ning projekt on edenenud oodatust paremini. Varem kadakaid täis alale on praeguseks kogunenud mitmed uued putuka- ja niiduliigid. Loopealsed on väga liigirikkad, pakkudes elupaika mitmetele taimedele, nt käpalistele (orhideedele), aga ka paljudele putukatele ja lindudele.

Keskkonnaamet