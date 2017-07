Jüri Grišin 70: meremehest muusik ja ettevõtja

Homme saab seitsmekümneseks mees, kes 1979. aasta novembris juhtinud Moskvas kesktelevisiooni saadet, kus mitmemiljonilise vaatajaskonna ette astus ka tollase Saare Kaluri ansambel Briis. Jüri Grišini, bändi trummari ja laulja valisid Kesktelevisiooni asjamehed saate “Širij krug” üheks saatejuhiks.

Nüüdsele ettevõtjale, omanimelise mereagentuuri ja trükikoja G-Trükk omanikule, Saaremaa sadama kaptenile Jüri Grišinile pole võõras ka filmimaailm. Ta on olnud konsultandiks Saare Kalurist tehtud telefilmide tegemisel ning esinenud ka mängufilmides.

Briisi aega meenutab juubilar väga hea tundega. Nii Eesti kui Balti kalurikolhooside festivalidel on Saare Kaluri vokaal-instrumentaalansambel Briis Rein Orni juhendamisel saavutanud hulgaliselt laureaaditiitleid. Ka Jüri Grišin solistina on mitmel korral lavale auhinda vastu võtma astunud.

Pärast riikliku merekooli lõpetamist 1970. aastal alustas diplomeeritud tüürimees oma töömeheelu Eesti merelaevanduses. Kodusaarele tagasi tulles pakkus talle tööd Saare Kalur, kus mitmekülgne meremees on töötanud orgosakonna juhatajana ja Veere sadama kaptenina.

Meretöö on saarlasest meremehe 12 aasta jooksul viinud kodurandadest Barentsi merele ja Atlandi ookeanile.

Rääkides praegustest ettevõtmistest, ütles Jüri Grišin, et G-Trükk tegutseb täiel rindel ja mereagentuur samamoodi juba 1989. aastast.

“Nüüd oleme digitaaltrükile üle läinud. See tähendab, et meil on väga kaasaegsed seadmed. Saame teha kvaliteetseid trükiseid,” märkis Grišin.

Oma elu motoks peab Jüri kohusetunnet ja sihikindlust. Need omadused ongi aidanud visal saarlasel eesmärke täita.

Jüri on tütre isa ja neljakordne vanaisa.

Saarte Hääl ja Kadi raadio soovivad juubilarile edasiseks erksaid mõtteid ja teotahet, et ikka kohusetunnet ja sihikindlust jätkuks!

Aare Laine