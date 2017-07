Kui GSM-mobiilside 1997. aastal Saaremaale jõudis, olid Kuressaare kammermuusika päevad juba mitu aastat toimunud.

Esimesed Kuressaare kammermuusika päevad leidsid aset 1995. aasta augustis muusikakoolis. Kuressaare muusikakooli maja nägi tol ajal praegusega võrreldes üpris troostitu välja. Muusikat kuulates tundus aga muusikakooli väsinud saal täitsa korralik ja kammermuusika kõlas seal väga ilusasti. Kuulajaid oli kordades vähem kui nüüdsel ajal ja korraldus n-ö õhinapõhine. Noored muusikud ja nende sõbrad eesotsas Andres Paasiga tahtsid Kuressaares kammermuusikat esitada ja esitleda. Neil oli soov oma kodulinnale midagi anda.

Sain ka mina tänu oma kolleegile, kes oli korraldustoimkonnas, olla paaril aastal kammermuusika päevadele abiks. Vedasin auto ja järelkäruga instrumente ning sponsorveine Tallinnast Kuressaarde ja tagasi. Mäletan, et ühel aastal mahtusid trummid väga napilt ära. Neid Estonia teatri parklas autosse ja järelkärusse toppides tundus see esmapilgul justkui võimatu missioonina. Aga kõik instrumendid koos veinidega mahtusid ära ja kontserdid toimusid.

23 aastaga on kammermuusika päevad arenenud pikkade sammudega. Välja on kujunenud kindel ja samas kasvav publik. Isegi klaverikontsertidele, mis algusaastatel olid väga hõreda publikuga, on kuulajaid oluliselt juurde tulnud.

Andres on teinud ära suure töö, et kuressaarlased ning linna külalised saaksid kammermuusikat mõista ja nautida.

Anton Teras