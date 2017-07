Mandrimeeste võrriklubi põristab Saaremaal

Neljapäeval alustas Mõisaküla võrriklubi traditsioonilist võrrisõitu ümber Saaremaa.

Klubi ühe eestvedaja Imar Kuuse sõnul tehakse ühisretki juba neljandat aastat. „Esimesel aastal tegin üheksa päevaga mandrile tiiru peale, nüüd juba kolmandat aastat külastame Saaremaad,“ lausus mees, lisades, et paremat paika kui Saaremaa suvel ei leidu.

Kui eelnevatel aastatel on sõidetud mööda rannikut, siis seekord on plaan külastada ka Kesk-Saaremaal asuvaid paiku.

Vahva ettevõtmisega on liitunud pea 10 punnvõrrisõpra. „Kuna masinate keskmine kiirus jääb 35-37 km/h vahele, siis on sõitjatel võimalus rahulikult Saaremaal ringi vaadata,“ tõi Kuusk välja võrri eelised kiiremate masinate ees. Samuti saab võrriga läbida väiksemaid teid, mida raske masin läbida ei saaks.

Tähelepanu pälvib selline reisigrupp Kuuse sõnul palju. „Inimestel tulevad meelde oma eredad mälestused punn-

võrriga. Kogume justkui folkloori,“ naeris ta.

Vaatamata rahulikule sõidumaneerile, on võrriga sõitmine alati üllatusterohke. „Tegu on nõukaaegse leiutisega, mis paratamatult võib aeg-ajalt tee peal seisma jääda,“ nentis võrrisõber. Kogemusi on meestel aga aastatega palju kogunenud ja seetõttu pole reisi pidanud veel kordagi pooleli jätma.

Lisaks soovile Saaremaal üks tore nädalavahetus veeta külastavad mehed ka paiku, kus saab näha huvitavat vanatehnikat. „Asi pole rahas, asi on suures huvis vanatehnika vastu,“ lausus Kuusk.