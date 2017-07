Muhulased kutsuvad taas kohvile ja koogile

Tänavu osaleb Muhu kohvikupäeval kokku 14 erinevat kodukohvikut, kus lisaks heale kodukootud toidule saab osa võtta mitmetest meelelahutuslikest ja harivatest ettevõtmistest.

Nõmmküla K-Kohvikus saab kohalike külanaiste küpsetiste kõrval uudistada uut külaplatsi ja kohvi kõrvale lobiseda, lapsed saavad samal ajal kunstiliste tegevustega meelt lahutada. Põhjaranniku külaseltsi liige Monika Soom sõnas, et kohale on kutsutud ka kohvikukunstnik, kes kohapeal kiire käega paberile midagi visandaks ning kunstitöös kasutatavaid vahendeid tutvustaks.

„Meil on veel viimane kondikava kinnitamisel – koguneme ja kuulame, mis ideid külarahval on tekkinud, aga süüa-juua saab kindlasti, ehk paneb mõni kohalik tikkija oma töödki välja. Tore tuleb kindlasti!“ sõnas Soom. „Kuna külaselts oli vahepeal veidi soiku jäänud, siis nüüd on see meie jaoks hea võimalus taas tegutsema asunud seltsiga midagi koos meisterdada ja küpsetada.“

Külaplatsil on olemas ka väike notialune, nii et isegi väike vihmasabin ei tohiks suureks takistuseks saada. „Muidugi loodame, et ilm on ikka ilus ja soosib ettevõtmist, sest see annab jällegi hea võimaluse kokku tulla ja kohvitassi taga juttu puhuda. Külaelu jääb muidu puhta soiku!“ märkis Soom.

Võlla külas asuvas Mereääre kohvikus saab kuulda muusikalisi vahepalu ning võtta osa isegi ühislaulmisest. Mõtte hoiab erksana majandusteemaline vestlusring Leev Kuumiga.

Teelõpu pannkoogikohvik Jaanimäe talus ootab külastajaid mekkima pannkooke ja muud head-paremat. Lapsed leiavad tegevust kiikedel ning batuudil, saavad paitada hobuseid ning teisi loomi. Kohviku tulu läheb Muhu lasteaialastele uute jalgrattakiivrite ostmiseks.

Keraamika- ja taimehuvilised leiavad tegevust Jaani küla kohvikus Seitse Tuult, kus jagatakse infot ja teadmisi keraamika põletusahjudest ja taimedest.

Teatrikohvikus toimub Tornimäe näiteringi etendus „Teie Jumal“, Nisu Isu kohvikus pakutakse torti ja kooki ning õpetatakse prosside valmistamist ja kedervarrega lõnga ketramist. Laasu talukohvik ootab lapsi muhupäraseid mandalaid valmistama, kell 13 ja 15 tutvustatakse mõningaid kohalikke ravimtaimi ja räägitakse nende kasutusvaldkondadest. Mekkimiseks pakutakse perenaise enda valmistatud koduveine ja siidreid.

Välja kohvik serveerib sütel küpsetatud liha, kukeseenepirukat, toorjuustukooki ja kohupiima-vaarikarulli, Oina küla lambakohvik on menüüsse võtnud värskekapsasupi lambalihaga.

Pallasmaa romantikakohvik pakub koogi kõrvale kodumahla, kohvi ja teed ning kell 14-15.30 toimub väike kontsert naiskantritrioga Duo Värsked Õied. Raugi külas on võimalik sisse astuda Asplivälja kiigekohvikusse á la France.

Liiva kiriku pastoraadis saab kirikukohvi ja suupistete kõrvale vaadata puhast kunsti, Tõnise lambakohvikus saavad soovijad oma leivaga lambaid toita ja Katu&Sepsu Imeline Nurgake kutsub soovijaid platsile hobustega sõitma.

Muhu kohvikutepäeva lõpetamine toimub 30. juulil kell 18 Hellamaa külas Muhu laululaval, kus astub üles ansambel Traffic.