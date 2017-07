Tuule Grupp alustas Ollemäel teise lauda ehitamist

Märtsis Kogulas Eesti suurimat ammelauta ehitama hakanud Tuule Grupp alustas lisaks Laimjala vallas nuumalauda rajamist, mis on kontsernile viimase kuue aasta jooksul juba neljas ühes koostööpartneritega ehitatud laut.

Tuule Grupi põllumajandusettevõtete toomisjuht Egon Jürisson ütles, et juunis Jõe külas alanud vana Ollemäe ammelauda rekonstrueerimise tulemusel valmib oktoobri lõpuks 570-kohaline pullilaut. Praegu on käsil vana lauda põrandate ja vaheseina lammutused, uute vundamendikannude valamine ja katuseehitus. Olemasolevat farmihoonet pikendatakse 40 meetri võrra ja laiendatakse 6 meetri võrra, seega on valmiva lauda pikkuseks u 150 meetrit ja laiuseks u 30 m.

Uus laut on mõeldud 2014. aastal valminud Eesti suurima lihaveiste nuumalauda (664 loomakohta) laiendusena. Laudahoonesse on planeeritud üks söödakäik ja loomad on 20-pealistes gruppides. Kui olemasolevas laudas on loomad vabalt sügavallapanu peal, siis uues laudas on igal loomal metallpiirete vahel oma konkreetne kummimatiga puhkelahter. “See põhukogus on ikka meeletu, et loomadele kuiva küljealust tagada,” selgitas Jürisson sügavallapanult kummimattidele üleminekut.

Kokku mahutab Ollemäe laut pärast uue osa väljaehitamist enam kui 1200 nuumpulli. “Ainult pullide arvelt see laut tänasel päeval täis ei tule,” sõnas Jürisson.

“Kuna me oma karja praegu väga intensiivselt ei suurenda, siis oleme nuumale ka lehmikuid pannud.”

Uue lauda ehituse peatöövõtjaks on Nordecon Betoon, ehitust toetab osaliselt ka PRIA.

Koos Saaremaa lihatööstusega Tuule Grupi kontserni kuuluvad loomakasvatusettevõtted järgivad uute lautade ehitamisel juba kümnendi algul tehtud investeerimisplaani, mille alusel valmis 2011. aastal Kihelkonna vallas Latiniidil maakonna esimene 240 kohaga lihaveiste nuumalaut. 2014. aastal sai Laimjala vallas Jõe külas valmis Eesti suurim lihaveiste nuumalaut 664 loomale.

Samaaegselt Ollemäe lauda rekonstrueerimisega käivad Kogulas 864-kohalise ammelauda ehitustööd, et tagada loomadele paremad poegimistingimused ja seeläbi kohaliku lihatööstuse aastaringne toorainega varustamine.

Praegu on Tuule Grupi ettevõtetel üle 3000 lihaveise, ettevõtte eesmärk on 2020. aastaks kasvatada lihaveiste arv 5000-ni.