Volikogu liikmetele tagantjärele tasu

Leisi vallavolikogu otsustas maksta kõigile volikogu liikmetele ja volikogu esimehele 300 eurot ühekordset tasu.

Leisi volikogu esimees Andrus Kandimaa (pildil) selgitas, et tegemist polnud preemiaga. Nimelt oli juba mullu veebruaris kavas tõsta volikogu liikmete tasu viieteist euro võrra ehk 25 euro pealt 40 euro peale. Samuti oli kavas volikogu esimehe tasu tõstmine 250 eurolt 275 eurole. Seotud oli see ühinemisläbirääkimistega nii Saaremaa ühendvalla kui ka Ida-Saaremaa vallaga, mis tõstis volikoguliikmete töökoormust. Kandimaa selgitas, et kuna ajad olid kiired, jäid need otsused toona korralikult vormistamata. Nüüd tehti aga vastavad arvutused ja otsustati tagantjärele volikogu liikmetele 300 euro suurune ühekordne tasu määrata.