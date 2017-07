Helve teeb vanast uue ja vaat et paremagi

„Miks ma pean minema poodi ja sealt uhiuue vaasi ostma? Mind huvitavad vanad ja katkised vaasid – need on palju vägevamad,“ on Aia tänaval elava Helve Eeriku seisukoht. Kunstihingega naine leiab väärtust asjadel, mis iga teise arvates prügimäele kuuluksid ning puhub neile kõige kergemate ja käepärasemate vahenditega taas elu sisse.

Mööda Aia tänavat haigla poolt mööda minnes jääb paremat kätt silma üks värviliste aknaruutudega maja, mille kiviaeda kroonib öökulliskulptuur. „See on üks asi, mida pole ise teinud. See mulle kingiti,“ märgib majaperenaine Helve Eerik. Samas osutab ta skulptuuri kõrval olevale puukõverikule, millele paigutatud keraamikakildudes vohab kollane kukehari. Selle kohta ütleb selgitavalt, et nii puukõverik kui lilled on toodud metsast.

Majaesist kroonib kividega ümbritsetud isetehtud veesilm, kus väike mootor veejuga vulisemas hoiab. „Võtsin lihtsalt ühe pisikese mootori, paigaldasin sinna ja kogu lugu. Erilist vaeva pole see võtnud ja näed – suliseb siin tasakesi,“ märgib majaperenaine.

