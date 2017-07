Kõik ei lähegi päriseks, Kadri ja Mart naasid koju

Täpselt kahe aasta eest teekonna maakera kuklapoolele Austraaliasse ette võtnud Saaremaa noored Kadri Maripuu ja Mart Rannastu pakkisid läinud kuul taas kohvrid. Suurepärane seiklus seljataga, naasis paar koju.

Kadri ja Mart on koos olnud üle 11 aasta keskkoolist alates. Vahetult enne kohvrite pakkimist ning suuna kodumaale võtmist Saarte Häälega vestelnud noored tõdesid, et kojutuleku põhjus on tegelikult lihtne – nende viisad said läbi.

„Oleme ära kasutanud oma kaks töö- ja puhkeviisat ning nüüd aitab küll,“ tõdeb Mart. Austraalia pidigi tema sõnul nende jaoks olema väike seiklus, et avardada silmaringi ja reisida. „Seda on ta ka olnud ja oleme väga rahul,“ kinnitab ta.

Ehkki kaks aastat elu Austraalias on seljataga, ei tähenda see, et nad vahepealsel ajal ei teadnud, mis kodusaarel sünnib. Kadri ja Mart käisid isegi Austraalias elades Saaremaal puhkamas. Alles mullu juulis-augustis olid nad kolm nädalat kodus.

Otsus – minna koos

Nii Kadri kui Mart on Kuressaarest pärit. Vanustki on mõlemal ühepalju – sündinud on nad 1988. aastal. Kadri lõpetas põhikooli Astes ning tuli pärast seda Saaremaa ühisgümnaasiumisse (SÜG) tarkust omandama, Mart oli kõik 12 kooliaastat SÜG-i poiss.

Pärast keskkooli lõpetamist mindi koos Tallinnasse elama-õppima-töötama. Mart lõpetas Tallinna tehnikaülikoolis magistriõppe, Kadri Tallinna majanduskoolis raamatupidamiseriala. Kõrgharidus käes, otsustatigi natukeseks välismaale minna.

