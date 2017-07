53. Saaremaa kapa kabeturniiril võidutsesid leedulased.

Viimastel aastatel on Saaremaa kapa kabeturniiri osavõtjate arv stabiliseerunud kolmekümne ümber. Seekord osales 26 mees- ja 6 naiskabetajat. Uustulnukatest oli nimekaim leedulane Domantas Norkus – kuni 19-aastaste kabetajate maailmameister. Mehed mängisid šveitsi süsteemis 13 vooru ja naised ringsüsteemis kaks ringi (10 vooru).

Reede õhtuks, kui meestel oli mängitud 4 ja naistel 3 vooru, haaras võistkondlikult liidriohjad tugev Telšiai Magija võistkond Leedust, kus peale Norkuse mängisid veel suurmeister Andrius Kybartas ning tugevad meistrid Martinš Junkurens ja Sandra Laurutiene. Kolm esimest vooru juhtinud Saaremaa kapa paljukordne võitja Bauska (suurmeister Guntars Purvinš ning meistrid Vitali Kravtsov, Talivaldis Rumitis ja Regina Pironen) jäi maha poole ning kolmandat kohta hoidev Jekabpils (meistrid Raivis Paegle, Valerjans Vizulis, Zigmars Rumbenieks ja Antra Valnere) juba poolteise punktiga.

Laupäeva õhtuks (meestel 9, naistel 7 vooru) oli võistkondade esikolmik sama, aga vahed juba suuremad. Nüüd edestas Magija Bauskat 2,5 ja Jeksbpilsi 6 punktiga. Ka viimane turniirikolmandik pühapäeval ei muutnud midagi: 1. Magija 35,5 p. (49.st), 2. Bauska 31,5 p. ja 3. Jekabpils 27,5 p. Autasustamisel oli põhjust meenutada, et varem on Saaremaa kapa võitnud vaid üks Leedu võistkond – Šiauliai ning see sündis ammusel 1968.aastal. Aasta jäigi juubelist puudu…

Väga tugeva naiskabetajate kolmiku (Valnere, Pironen ja Laurutiene) kõik 6 omavahelist partiid lõppesid viigiga ning otsustavaks sai, kes mängis resultatiivsemalt tagumise kolmiku vastu. Edukaim oli Valnere, kes võitiski naiste turniiri 7,5 punktiga 10-st. Temast poole punktiga maha jäänud Pironeni ja Laurutiene konkurentsis eelistas Bergeri koefitsient Pironeni. Tubli oli vaid I järku omav noor pärnakas Janet Tamm, kes oli 4,5 punktiga neljas ja edastas poole punktiga tuntud meistrit Zoja Uvačani (Riia).

Meeste turniiril nihkus aegamööda, aga kindlalt teistel eest nelik, kuhu kuulusid Norkus, Purvinš, Kybartas ja Junkurens. Enne viimast vooru oli Purvinšil ja Norkusel 9, Kybartasel ning Junkurensil 8,5 punkti. Väga pingelistes viimase vooru mängudes õnnestus Norkusel võita Vizulist ning Kybartasel Ivar Truud, kuna Purvinš ja Junkurens pidid oma partiides rahuldama viigiga. Nii kujunes lõppjärjestuseks: 1. Norkus – 10, 2. Purvinš – 9,5, 3. Kybratas – 9,5 ja 4. Junkurens – 9 punkti.

Saaremaa kabetajate kolmik oli 9- 12. voorus kõik „ühel pulgal“, kuid eelmainitud kaotuse tõttu suurmeistrile jäi Ivar lõpuks poole punktiga maha. Saarlaste lõppkohtadeks jäid 18. Jaan Truu, 19. Rein Kirst – mõlemal 6, 22. Ivar Truu 5.5 punkti. Eesti meeskabetajatest olid parimad hiidlastest vennad Raivo ja Arvo Rist võrdselt 7 punkti ning 8. ja 9. kohaga.

Saaremaa kapa turniiri kordamineku eest väärivad tänusõnu Saaremaa Ühisgümnaasium. Eesti Kultuurkapital ning Saaremaa Piimatööstus.

Jaan Truu