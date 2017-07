JUHTKIRI: Natuke põnevust suvisesse argipäeva

Filmides ja seiklusraamatutes figureerivad tihtipeale salajased uksed, mis viivad peidetud ruumidesse. Enamasti kujutavad viimased endast käikusid, mis juhatavad häda korral majast välja, lihtsalt peiduurkaid või muid salapäraseid kambreid.

See paneb aga mõtlema, et keegi on need salajased käigud ju ometi ehitanud ja keegi tööd tellinud. Kas siis ehitajad ja tellijad viivad saladused endaga hauda kaasa? Küllap vist, kui rääkimine on kardetav.

Miks ei paista aga keegi midagi teadvat Mändjala kämpingu kinnimüüritud ruumide taustast, on pehmelt öeldes veider. Pole ju sellest teab mis kaua möödas. Samuti paneb pead vangutama kinnimüürimise eesmärk ja see, et müüri taha jäeti suur hulk kraami. Keegi soovis piimapakke ja triikraudasid ära peita? Vaevalt küll. Midagi kriminaalset ei tulnud aga müüri tagant samuti välja, nii et hetkel jääbki küsimus õhku rippuma.

Ehk pakub tulevikus oma teooria välja mõni krimikirjanik või annab kämpingu lugu ainest hoopis uue pärimusloo sünniks.