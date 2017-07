Kihelkonna kellatorni uus kell õnnistatakse heategevuskontserdiga

Reedel, 4. augustil õnnistatakse sisse Kihelkonna kellatorni teine kell ja samas toimub ka heategevuskontsert kiriku oreli taastamiseks.

Kell 18 algaval heategevuskontserdil esineb Ivo Linna koos Antti Kammistega. Kontserdi tulud lähevad Kihelkonna ajaloolise oreli taastamistöödeks, mis juba käivad ning järgmise aasta mihklipäevaks peaks orel oma kunagises helidesäras taas kuulajaid rõõmustama.

Kihelkonna koguduse õpetaja Rene Reinsoo selgitas, et Kihelkonna kellatorn on Baltimaade ainus kirikust eraldi asetsev kellatorn. Aastal 2009 torn restaureeriti ning selle tarbeks valati ka uus kell.

„Möödunud suvel võttis minuga ühendust Aimar Jürimäe, kes on ajaloohuviline, ning teatas, et on ostnud ühe suure vana kella ning otsib sellele parajat kohta, kus see võiks rakendust leida, inimestele rõõmu valmistada. Kuna Kihelkonna kellatornis on ajalooliselt olnud kaks kella ja praegu on seal üks uus valatud kell, sooviks ta sinna teise kella lisaks kinkida,“ rääkis Reinsoo.

Mõte oli huvitav ning kuna parasjagu oli Saaremaal ka Kihelkonna kiriku sisetöid korraldanud Juhan Kilumets, kes ka kirikukellade osas on üks Eesti kompetentsemaid isikuid, siis palus Reinsoo, et ta kella üle vaataks ja selle sobivusele hinnangu annaks. Kella peale on valatud sõnad J. C. SCHWENN RIGA 1888. Juhan Kilumets arvas, et põhimõtteliselt võiks see teise kellana kellatorni sobida küll.

Edasi järgnes kokkuleppe sõlmimine muinsuskaitse­ametiga ning meistrimehe otsimine, kes kella vastavalt nõuetele õigele kohale seaks. „Palusin Saaremaa mehel Tõnu Sepal, kes mitmesuguste restaureerimistöödega palju kokku puutunud, see töö oma peale võtta ning kella lahkel annetajal Aimar Jürimäel organiseerida ka kella ülespaneku finantseerimine. Sügise lõpuks said kõik kokkulepped sõlmitud, ettevalmistustööd tehtud ning jõulukuu alguses OÜ Kangru Farmeri tõstukiga kell oma uuele kohale seatud,“ märkis Reinsoo.

Tugeva paduvihma korral toimub kontsert Kihelkonna rahvamajas.