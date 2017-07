Kinnimüüritud ruumid tõid päevavalgele üllatuse

Mändjala kämpingu kokad avastasid seina tagant veel kolm ruumi, kus ligi 20 aastat tagasi aegunud toidukraamgi veel riiulitel ootel.

Kämpingu perenaine Silja Vipre tõdes, et läinud pühapäev oli nende jaoks äärmiselt põnev. Ta märkis, et uurides majaplaane, leidsid nad tegelikult juba jupp aega tagasi, et kuidagi on kuskile mõned ruumid kaduma läinud – kaks suurt jahekambrit ja üks eesruum.

Ruumide kadumise avastasid kämpingu kokad Tõnu Tiitma, Kristiina Kiil ja Edgars Veinbergs ning nemad ka lammutustööd käsile võtsid, et asjas lõpuks selgust saada. „Õigus neil oligi, ruumid olid kinni müüritud ja tundub, et poole tööpäeva pealt,“ muheles Vipre.

Piim aastast 2000

Perenaise sõnul olid lahti lõhutud seina tagant välja tulnud ruumid hämmastaval kombel kaupa täis. Seal leidus pea kõike piimast triikraudadeni. „Joogid, plastiknõud, kannud, klaasid, puhastusvahendid, konservid. Labidas isegi,“ kirjeldas Silja Vipre. „Vaadates aegumiskuupäevi, Milla piim 2000. aastal, puhastuspasta 1999. aastal, oli kinnimüürimise aasta ilmselt umbes 1998,“ arutles Vipre.

Põhjust selliseks tegevuseks ei suuda perenaise sõnul kämpingurahvast keegi välja mõelda. „Eriti, miks seda tehti koos kauba ja muuga. Täielik müstika,“ imestas Silja Vipre.

Konkreetsete ruumide kinnimüürimisest ei teadnud Saarte Häälele rääkida ka kämpinguhoone varasemad omanikud ega üürnikud. Ettevõtja Raul Sink asus kämpingus tegutsema enda sõnul 2000. aastal, seega paar aastat varasema aegumisajaga toodetest, ammugi salapärastest laoruumidest polnud tal aimugi.

Asja teeb aga veelgi kummalisemaks tõik, et enne teda Mändjala kämpingus majutamisega tegelenud Saaremaa Reisibüroo juhatuse liikme Marvi Ehte sõnul oli teatud ruumide sulgemine teemaks hoopis 1980. aastate keskel. Toona olevat see olnud päevakorral seetõttu, et mõnes ruumis oli tohutu niiskusprobleem ning seega oldi kimpus ka niiskusest tingitud haisuga.

Talle teadaolevalt oli sööklamajaga teatav mure tegelikult selle ehitamisest saati. Sealsed kanalisatsioonikalded polnud päris õiged ning solk kogunes millegipärast just kööki. Olukorra päästmiseks müüritigi Ehte sõnul osa ladusid siis vist kinni. Hiljem, 1990. aastatel ei tehtud tema teada kämpas aga enam mingeid müürimistöid. Kuidas sel juhul sai aga alles nüüd valla pääsenud ruumi riiulitele piim aastast 2000, jääb sel juhul ikka selgusetuks.

Lähevad kasutusse

Kaheksakümnendatel söökla juhatajaks olnud Airi Tarvis tunnistas, et tegemist on põneva looga, kuid lähemalt ei tea ta sellest paraku midagi.

„Ma pole seal ammu juba käinud ka ja ei oska öelda ei ööd ega mütsi, millised ruumid seal võiks kinni müüritud olla,“ tõdes Tarvis.

Marvi Ehte mainitud niiskuseprobleem oli tema mäletamist mööda maja keldris, kuid tema ajal polevat kämpingus ühtegi ruumi niiskusest pääsemiseks teistest eraldatud.

Eilseks olid peidust välja tulnud ruumid aga juba puhtaks tehtud. Silja Vipre kinnitusel vahetavad nad seal veel igaks juhuks juhtmestiku ja võtavad need lisaladudena kasutusse.