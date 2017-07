Kinnisvara TV esimene saade stardib Saaremaalt

Täna teeb avastardi veebisaade Kinnisvara TV.

Esimese hooga on Eesti kinnisvaraturul leiduvatele põnevamatele müügiobjektidele keskendunud saade eetris vaid veebis Kinnisvara TV Facebooki lehel. Saatejuhi Dairy Rosenbergi sõnul on aga läbirääkimised käimas, et saadet saaks teistes kanalites ka laiemale ringile turundada.

„Esimene saade tuleb meil Saaremaalt ühe naisterahva majamüügist,“ avaldas Rosenberg. Kõnealune maja asub Kuressaares aadressil Kungla 2 ning kuulus mõne aasta eest siit ilmast lahkunud kunstnikule ja ettevõtjale Endel Loole.