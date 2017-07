Kuressaare reomuda võib tulevikus müügiks minna

Keskkonnaminister Siim Kiisler kinnitas määruse, millega tekib vee-ettevõtjatele võimalus toota ja müüa reoveesettest valmistatud toodet ehk komposti.

AS Kuressaare Veevärk juhatuse liige Aivar Sõrm ütles, et ettevõttel tekib aastas umbes 1500 tonni komposti, mida on pikki aastaid tasuta jagatud nii haljastustöödeks kui põllumeestele väetiseks.

Kui seni oli Sõrme sõnul kõik komposti kasutamisega seonduv hall ja reguleerimata tsoon, kus kompost jäi lõpuni justkui keskkonnakahjulikuks olluseks, siis nüüd on välja töötatud kriteeriumid selle kohta, millal reoveesete ei ole enam jääde ning on kasutamiseks ohutu.

Aivar Sõrme hinnangul annavad selged reeglid tulevikus võimaluse praegu tasuta jagatavat nõuetekohast komposti ehk ka müüma hakata.

Kuigi osad põllumehed kasutavad reoveest valmistatud komposti väetisena, siis viljakasvataja Kaido Kirstu sõnul loobus ta paar aastat tagasi pärast katsetamist komposti kasutamisest.

“Minu põldude saagikusele see kogus, mida maha panna lubati, midagi juurde ei andnud,” rääkis Kirst, kelle sõnul tekkisid tal probleemid ka komposti laotamisega.

“Ta kleepub igale poole kinni, küll kopa sisse, küll laotaja seinte külge,” selgitas põllumees.