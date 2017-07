Kuressaare toetab kurtide elust pajatava raamatu väljaandmist

Kuressaare linnavalitsus otsustas reservfondist eraldada 125 eurot Maimu Sabali kurtide ja nendega lähedalt seotud inimeste tegemisi kajastava raamatu „Sealpool vaikuse piiri“ väljaandmist.

Tartumaa kurtide ühingu (TKÜ) ja raamatu toimkonna poolt Kuressaare linnavalitsusele läkitatud taotluskirjas on öeldud, et juba üle kümne aasta on nad kogunud kurtide ja nendega seotud inimeste elulugusid ja korraldanud kogutud materjali kirjasõnas jäädvustamist. Kõige enam on aga sellele ettevõtmisele end pühendanud TKÜ liige Maimu Sabal, kes kaua aega juhtis kurtide Lõuna-Eesti territoriaalosakonda.

Raamat on varustatud fotomaterjaliga, selles on antud ülevaated sajanditagustest kurtide ajalehtedest ning tehtud pikem kokkuvõte kurtide hariduse saamise võimalustest Eestis läbi aegade.

Muude teemade seas kajastatakse kõnealuses raamatus ka Saaremaal Püha kihelkonnas tegutsenud kurttummade kooli, selles on ära toodud Saaremaaga seotud kurtide inimeste elulood.

Saaremaa kurttummade kool alustas tegevust Püha kihelkonnas Pihtla mõisa üürikorteris 1893. aastal. Selle asutaja oli kohaliku koguduse õpetaja Gottwald Grohmann ja esimene õpetaja Mihkel Rahnel. Enne kooli asutamist oli Saaremaalt pärit kurtidel võimalik haridust saada vaid Vändra kurtide koolis, sõit sinna oli aga toona aeganõudev ja väga kallis.

Püha kurttummade kool suleti 1932. aastal majanduskriisi tõttu. Ajavahemikus 1893 kuni 1932 õppis selles koolis üle 70 lapse.

Raamatu „Sealpool vaikuse piiri“ maht on sõltuvalt fotode arvust 300 kuni 340 lehekülge, kavandatav tiraaž jääb vahemikku 1000 kuni 1200 ja selle väljaandmise oletatav maksumus on 3900 kuni 4400 eurot.

Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu ütles Saarte Häälele, et linn on raamatu toimkonna taotluse edasi saatnud ka Saaremaa teistele omavalitsustele.

Uudistetoimetus