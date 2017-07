Milleks meile Kuressaare staadion?

Alustuseks nii palju, et pidin minagi käima vaatamas juba kurikuulsaks saanud Saaremaa Cupi mänge ja nägin väga palju rõõmsaid ja sportlikke lapsi, kes omavahel palli taga ajades tuliseid vutilahinguid maha pidasid.

Aga üks asi jäi mulle nüüd silma ja on tähelepanu köitnud ka varem. Ma ei ole üldse spordi­sõber ja tegelikult jätavad need hüppamised ja jooksmised ja pallimängimised mind täiesti külmaks. Kuna aga minu lapsed tahavad seda kõike jällegi teha, olen pidanud koos nendega ikka aeg-ajalt võistlustel käima. Aga alati on mind pannud imestama see, et meie suur ja kalli raha eest tehtud staadion seisab tühjalt.

Olen näinud seal vaid paari jalgpallimängu ja kogu lugu. Muidugi on ju võimalus, et on ikka ka miskit muud toimunud. Saaremaa Cupi ajal aga ei saanud mina ega nii mõni teinegi lapsevanem üldse aru, miks staadionil valitses vaikus ja väravad olid ka lukus.

Noori, kes ümber staadioni jooksid ja sinna kõrvale tehtud väljakutel müttasid, oli aga palju. Nii tekib küsimus, kas kardame oma lapsi linna spordiobjektidele lubada ja kui see on nii, siis kelle tarbeks on need miljonid lõpuks kulutatud?

Igaks juhuks käisin laupäeval ja pühapäeval veel spetsiaalselt vaatamas, et äkki miskit toimub. Paraku puhus nii tribüünidel kui jooksurajal vaid tuul. Kas me oleme tõesti nii rikkad, et seda vaid oma parimatele külalistele näidata? Kui nii, siis räägimegi sellest.

Aga lapsed, ah, neile vist kõlbab ka mõne põõsa taga palli lükata või veel parem, kui neid üldse jalus pole. Tühja Kuressaare staadionit vaadates jääb igatahes küll selline mulje.

FC Kuressaare jalgpalli­poisi lapsevanem

KOMMENTAAR

Saaremaa spordikooli direktor Mati Mäetalu:

Saaremaa spordikool on linnastaadioni haldaja ning broneerib nii linnastaadionil kui ka teistel spordiobjektidel ürituste ja spordivõistluste tarbeks aegu vastavalt korraldajate soovidele.

Antud turniiri puhul ei olnud korraldaja (FC Kuressaare) linnastaadionil mängimise soovi avaldanud ja seepärast seal ka mängud ei toimunud.

Linnastaadioni oli korraldaja broneerinud vaid Saaremaa Cupi avamiseks. Mängudeks olid broneeritud ajad kesklinna staadionile, kunstmurustaadionile ja Vuti tn loodusliku muruga väljakule.

Linnastaadion ei ole lukus, vaid on kõigile soovijatele avatud äripäeviti kell 10-20. Nädalavahetustel on staadion avatud vastavalt klientide soovidele.

Tulenevalt muru hoolduse normidest on linnastaadioni muruväljaku kasutamine kahjuks seoses erinevate liigamängudega piiratud.

Samas on teistel Saaremaa spordikooli hallatavatel väljakutel kõigil huvilistel võimalused väljakute kasutamiseks olemas.