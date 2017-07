Ott Tänak sai Soome rallil seitsmenda koha

Soomes sõidetud MM-rallil näitasid Ford Fiesta WRC-ga kihutanud Ott Tänak ja Martin Järveoja küll head kiirust, kuid tulemuse rikkus lõhutud auto rehvist saadud ajaline kaotus ja nii tuli kokkuvõttes leppida seitsmenda kohaga.

Ott Tänak tõdes rallit kokku võttes, et nädalavahetus mõõdus soomlaste domineerimisel. “Ma arvan, et meil olid kõik võimalused nendele lahingu andmiseks,” lausus rallipiloot. “Aga kahjuks ei saa me kunagi teada, mis oleks võinud juhtuda – meie pettumus saabus sellel rallil suhteliselt varakult.”

Ott Tänaku võimalused kõrgele kohale luhtusid juba reedel sõidetud neljandal katsel, kui ta lõhkus liidripositsioonil olles oma Fordi rehvi, kaotas selle vahetamisega palju aega ja lõpetas päeva kümnendal kohal.

Reedese võistluspäeva lõpetas liidrina Toyotal sõitev Esapekka Lappi, kes edestas rahvuskaaslast Jari-Matti Latvalat 4,4 ja Teemu Sunineni 19 sekundiga. Ott Tänak kaotas liidrile 1.50,2.

“Pärast pettumust valmistanud rehvipurunemist jätkasime sõitmist,” rääkis Ott Tänak, lisades, et saadud pooleteistminutiline kaotus lõpetas siiski võidulootused.

“Nende kiiruste juures on ajad väga ühtlased ja on keeruline kaotatud aega tagasi sõita,” tõdes Ott Tänak.

“Me keskendusime seejärel oma puhtale sõidule, et koguda nii palju punkte, kui võimalik. Kuid peab tunnistama, et motivatsioon on hoopis teine, kui sa võitled ralli võidu nimel. Samas on veel pikk tee minna ja kõike võib juhtuda.”

Laupäeval tõusid Ott Tänak ja Martin Järveoja kümnendalt kohalt seitsmendaks, kaotades liidritele Esapekka Lappi ja Janne Fermile 2.07,5.

Võistluspäeva lõppedes tõdes Ott Tänak, et soomlased olid küll kiired, kuid märkis, et nendega oleks olnud võimalik võidelda.

“Pärast eilset ajakaotust luhtus meil võimalus näha, kas me oleks seda suutnud,” lausus rallipiloot, lisades, et on keeruline sõita samal tasemel, kui puudub võimalus võidelda võidu nimel.

“Me püüdsime sõitu nautida, kuid suuremate riskideta. Aga ees on veel üks päev ja püüame nendelt Soome teedelt võtta parima.”

Viimasest võistluspäevast võttiski Ott Tänak maksimumi, kui teenis punktikatselt parimana 5 punkti. Saarlane edestas Elfin Evansit 1,5, belglast Thierry Neuville’i 2,0 ja Jarl-Matti Latvalat 2,3 sekundiga.

Ott Tänak tunnistas, et Soomes edu saavutamiseks peab olema täiesti keskendunud ja on raske, kui leiad end kohalt, kus ei võitle parimate positsioonide nimel.

“Samas oli see meeldejääv nädalavahetus, sest Soomes on alati lõbus sõita ja näitasime oma parimat kiirust Power Stage’il,” märkis Tänak, kelle konkurentide ebaõnn hooaja kokkuvõttes taas kolmandaks tõstis.

