Rattarehve säästab sujuv kulgemine

Osa jalgrattaga liikuvaid inimesi on leidnud, et Tallinna tänava kergliiklusteed ja tänavaid eraldavad liialt kõrged ja teravad ääred, mis rattarehve kahjustavad. Teised leiavad, et uus tee pigem soosib rattaga sõitu ning on selle kordi mugavamaks teinud.

Kui peatänava uuendustega on autojuhtide jaoks olnud põhiliseks teemaks stoppmärkide rohkus, siis nüüd on enda murekoha leidnud ka jalgratturid. Väidetavalt olla peale Tallinna tänava rekonstrueerimist jalgratturitel probleem sellega, et kergliiklusteede ristumisel tänavaga on kõrged ja teravad servad, mis lõhuvad rataste rehve.

Bivarixis osutab vigastatud ratastele esmaabi ning parandab katkisi osi Aimur Arge, kes tõdeb, et rehvide lõhkumine on pigem laste ja vanemate inimeste probleemiks. “See ei ole ainult Tallinna tänava puhul nii,” märkis Arge. “Enam-vähem kõik uued teed on kohati sellise järsema üleminekuga, aga see üksinda ei tohiks iseenesest küll rehvi lõhkuda.”

Ta lisas, et järsemad üleminekud nõuavad pehmemat lähenemist ning vahepeal tuleb lihtsalt tagumikku rattalt kergitada. Lapsed kipuvad rataste otsas ikka kiiremini väntama ja võivad seetõttu ka kergemini ratta rehvi vigastada, vanemad inimesed ei vaevu või ei tule alati selle peale, et rattaga kruiisides end järsema koha juures rattasadulalt kergitada.

Eilsel ennelõunal võis aga Tallinna tänaval näha ringi vuramas mitmeid rattureid, kellest vähemalt kaks probleemi ei näinud ning sõnasid, et uus kergliiklustee on loonud suurepärased eeldused rattaga liikumiseks. Naisterahvas, kes oma nime mainida ei soovinud, sõnas, et tema naudib nüüd rattasõitu kordades rohkem kui vanasti. Samuti leidis üks rattasõitja, et peatänaval tulebki rahulikult liikuda ning siis ei ole vaja ka ratta lõhkumise pärast muretseda.

Ka neljarattalistega liikujad ei lase end väikestest takistustest häirida. Noor ema Kaie Mõik sõnas, et lapsega jalutamine on kordades kergem. „Mööda kergliiklusteed on nüüd mugav Auriga keskuseni saada. Muidugi peab silmas pidama, et ristmikel tuleb veidi ettevaatlik olla, sest esirattad kipuvad äärekivi taha kinni jääma,“ märkis ta.