STÜ sulgeb Kõrkvere poe

Saaremaa tarbijate ühistu sulgeb Kõrkveres 81 aastat tegutsenud kaupluse. Põhjuseks ostjate nappus.

Täna teenindab kauplus päeva jooksul keskmiselt 30-35 ostjat, paraku ei piisa sellisest ostude arvust ja läbimüügist kaupluse otsekulude katmiseks, selgitas Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse liige Kalle Koov otsust 11. septembrist kauplus sulgeda. „Nii oleme viimasel kümnendil ühistu teiste üksuste arvelt üleval pidanud mitmeidki teisi väikeseid maapiirkonna poode,“ lisas ta.

Vähenev elanikkond maal ja sellest tulenev üha langev piirkondlike kaupluste külastatavus, lisaks tungiv vajadus maakaupluste ostukeskkonna kaasajastamiseks ning üha suurenev tööjõukulu surve sunnivad Koovi sõnul ka maakaubanduses langetama kohaliku elaniku jaoks ebameeldiva, kuid paratamatu otsuse – sulgeda kohalik kauplus.

Pea 17 aastat Kõrkvere kaupluse juhatajana töötanud Aave Alasele on Koovi sõnul uus tööpakkumine juba tehtud. „Nii tublit, toimekat ja toredat inimest me küll tööta ei jäta,“ kinnitas ta.

Pöide vallavanem Andres Hanso ütles Saarte Häälele, et uudis on kurb, kuid vallal pole teha muud, kui see teadmiseks võtta. „Ma saan ettevõttest aru, aga kurb on ikkagi. Niimoodi tasapisi, järjekindlat nokitakse maalt elu välja,“ sõnas ta.

Tornimäe jääb alles

Vallavanem tunnustas siiski ühistut, kes poe sulgemisest ka eelnevalt omavalitsust teavitas, soliidse käitumise eest. Samuti selle pärast, et kauplust ei panda kinni mitte keset suve, vaid aktiivse puhkehooaja lõpus.

Koov märkis, et Kõrkvere kandi elanikud päris ilma kaupluseta ei jää, kuna piirkonda teenindab edasi oluliselt laiema kaubavaliku ning pikema lahtiolekuajaga Coop Tornimäe kauplus, mis asub Kõrkverest kuue kilomeetri kaugusel. „Jah, enam naabermajast sisseoste teha ei saa,“ tõdes ta, lisades, et Tornimäe poodi on auto või bussiga viie-kuue minuti tee, suvisel ajal aga jalgrattal 20 minutit minna.

Koov märkis, et Kõrkvere poe 1060 toote asemel saab ostja Coop Tornimäe kaupluses valida igapäevaselt pea 2600 kaubaartikli vahel. Lisaks on pikem ka kaupluse lahiolekuaeg – esmaspäevast laupäevani kell 9-19 ja pühapäeval 10-17, mis peaks Kõrkvere kandi inimestele olema sobilik kaupluse külastamiseks ka ühistransporti kasutades.

Korralik obadus

Vallavanem selles osas nii optimistlik ei olnud. „Vanadel inimestel, kellel autot ei ole, läheb ikka raskeks, sest bussiliiklus on ka kehvakene,“ nentis ta.

Kõrkvere seltsi eestvedaja Mari Pihl ütles, et Kõrkvere kaupluse sulgemine on olnud paaril korral päevakorral ka STÜ endise juhi Peeter Kilumetsa ajal, kuid siis arvestas STÜ juhtkond oma kohapealsete liikmete arvamusega ning jättis poe avatuks.

STÜ uue juhatuse ajal pole Pihli sõnul aga keegi volinikke traditsiooniliseks iga-aastaseks koosolekuks kokku kutsunud ega nende arvamust küsinud.

Mari Pihli sõnul annab külapoe sulgemine Kõrkvere kandile korraliku obaduse. “Kui see nurk on niigi välja surnud, siis nüüd sureme me veel kiiremini,” osutas ta kaupluse sulgemisega kaasnevatele mõjudele. “Kui seni nägid sa inimesi poes ja said suhelda, siis nüüd jääb ainult raamatukogu.”

Külaseltsi juht: Tornimäe asemel hakatakse käima pigem Orissaares

Ühest küljest täitis Kõrkvere kauplus suhtlemistasandil omamoodi külakeskuse rolli, teisalt muudab poe sulgemine paljudel esmatarbekaupade hankimise väga keeruliseks.

Tornimäele läheb buss hommikul kell 8.15, aga pood avatakse seal alles kell 10, mis tähendab 1,5 tundi tühjalt ootamist.

Tagasi koju saab oma eraldatuse tõttu Kamtšatkaks kutsud Kõrkvere kandi elanik alles päeva teises pooles kell 15.45, mil liinibuss Tornimäelt Kõrkverre teise reisi teeb.

“Küsin, kas minu tööandja on huvitatud, et ma terve tööpäeva veedan Tornimäel, sest ma tahan süüa,” osutas Mari Pihl poe sulgemisega kaasnevatele seni vastuseta küsimusele.

Hõreda bussiliikluse pilamiseks on irvhambad Mari Pihli sõnul välja pakkunud toreda lahenduse: lähed Kuressaarde ja vaatad kuidas bussid sõidavad ja seni vaatad kuni isu täis saad, siis tuled koju tagasi.

STÜ põhjendab väikeste poodide sulgemist kahjumiga, ent sama on pannud sortimendile jäigad piirangud. “Üks aasta tahtsin, et meie juhataja telliks siia ühte grillvorsti, aga tema ütles, et tal ei ole seda sortimendis,” rääkis Mari Pihl, kelle sõnul on sama seis ka näiteks saiade-leibadega.

“See on iseenesest juba väljasuretamine, kui ei anta seda, mida rahvas tahaks. Seesama rahvas, kes ostaks kauba siit ja tooks sellega kasumi, peab minema kasumit tegema kaugemale.”

Need, kel on kasutada sõiduauto, ei hakka aga külaseltsi juhi sõnul külastama Tornimäe kauplust, mis on üsna samal tasemel Kõrkvere külapoega. “Kui ma üldse juba autoga sõidan, siis ma lähen kas Orissaarde või Muhusse,” sõnas Pihl.

Orissaare kaupluse suureks miinuseks on Pihli sõnul kahjuks juba paar aastat pidev kaubapuudus. “Lähed näiteks pühapäeval Orissaare poodi, aga seal ei ole ei leiba, saia ega kampaaniatooteid, tuled koju praktiliselt tühja käega,” rääkis Mari Pihl. Samasugused lüngad riiulitel on ka mitmel teisel nädalapäeval. “Kõige targem on minna poodi kolmapäeval ja laupäeval, aga siis on kohutavad järjekorrad ja kui poodi jõuad, on ikkagi augud riiulites.”

Tallinna kaubamaja toiduosakonnas töötanud Mari Pihl ütles, et Tallinnas oleks tühjade toidulettide eest keegi lahti lastud. “Minul tekib küsimus, miks sa seal töötad, kui sa ei näe, et rahvas käib ja sa ei oska kaupa ette tellida.”