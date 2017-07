Teadlased plaanivad Harilaiul putukaid uurida

Eesti maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut läkitas keskkonnaametile kirja, milles taotletakse luba külastada autoga Vilsandi rahvuspargis asuvat Harilaiu neeme. Külastuse eesmärk on uurida sealseid tolmeldavaid putukaid.

Kõnealuses kirjas on öeldud, et 6. augustile kavandatud Harilaiu külastamine on seotud teadlaste rahvusvahelise koostööprojektiga, mille eesmärk on tolmeldavate putukate elupaikade ja liikide uurimine ning nende seire.

„Eestis kuulub Harilaid oma erilise ökosüsteemi tõttu kindlasti nende alade hulka, mida oleks vaja külastada,“ on öeldud Eesti maaülikooli poolt keskkonnaametisse saadetud taotluses.

Kuna aga teadlased kavatsevad uurimistöö käigus külastada Eestis veel mitmeid piirkondi, on nende aeg väga piiratud, mis välistab Harilaiu jalgsi külastamise. Seepärast soovitaksegi keskkonnaametilt luba siseneda keelualale maasturiga Subaru Forester. Teadlased lubavad, et püsivad autoga vaid neeme läbival teel, mis ei kahjustaks sealseid õrnu looduskooslusi.

Tolmeldavate putukate uurimise rahvusvahelise koostööprojekti raames külastab Eestit ja Saaremaad ka tuntud teadlane, Belgia Genti ülikooli professor ja Eesti maaülikooli audoktor Guy Smaghhe. Veebilehe scholar.google.com andmetel on tema teadustöö peamiselt seotud järgmiste märksõnadega – putukad, põllumajandus, füsioloogia, kahjurite bioloogiline kontroll, biotehnoloogia jne.

Keskkonnaametist öeldi Saarte häälele, et Harilaiu esimesest parklast on sõidukitega edasiliikumine keelatud. „Sellise piirangu eesmärk on tagada ohustatud ja tallamis­õrnade looduskoosluste säilimine,“ täheldas ameti pressiesindaja Sille Ader.

„Erandina on keskkonnaamet mootorsõidukitega sõitmist keelualal lubanud seoses teaduslike välitöödega, kaitsekorralduslike töödega, loodusharidusliku tegevusega, päästetöödega ja eraomanikul seoses tema omandis oleva vallasvara korrastamisega. Muul juhul on Harilaiu külastamine lubatud vaid jalgsi.“

Mis puudutab aga Eesti maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi seekordset taotlust, siis ei ole pressiesindaja sõnul keskkonnaamet sellele veel vastanud.

„Taotlusi Harilaiu poolsaare autoga külastamiseks meile aeg-ajalt ikka esitatakse,“ lisas ta. „Positiivse vastuse saavad aga vaid need isikud, kelle tegevus on seotud eelpool nimetatud tegevustega.“