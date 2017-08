Tippude kooslus ja muinasjutuliselt mastaapne Brahms

Täna kell 19 algavad Kuressaare kultuurikeskuses XXIII Kuressaare kammermuusika päevad.

Avakontsert järgib seegi kord aastate jooksul väljakujunenud toredat traditsiooni, kus musitseerimas ja klaverist tervet tippkvaliteetset värvigammat välja võlumas võib kuulda ka festivali peakorraldajat ja kunstilist juhti, pianist Andres Paasi.

22 aasta jooksul on ta koos erinevate kõrgtasemel ansamblipartneritega ette kandnud väga märkimisväärse osa maailma kammermuusika kuldvaramust. Seegi kord on kontserdi peateos mastaapne ja tervikliku komponeeringuga Johannes Brahmsi klaverikvartett nr 1 g-moll, kus eriti nõudliku klaveripartii päralt on kandev roll.

Andres Paasi ansamblipartnerid on suurepärane Quatuor Varèse Prantsusmaalt, kes oma kauni tooni ja eriliselt nüansseeritud kõlaga võitis Kuressaare kammermuusika päevade publiku südamed juba eelmisel aastal linnuse kapiitlisaalis antud kontserdiga.

Nii François Galichet (viiul), Julie Gehan (viiul), Sylvain Séailles (vioola) kui ka Thomas Ravez (tšello) on oma ala kõrgprofessionaalid: nende kooslus on pälvinud preemiaid mitmel mainekal konkursil ja olnud ka erinevate sihtasutuste poolt vaid parimatele jagatavate stipendiumide laureaat.

Lisaks peateosena kõlavale värvikale Brahmsi klaverikvartetile kuuleb tänaõhtusel kontserdil ka Ludwig van Beethoveni parimaid muusikapärleid.

Kristi Hinsberg, XXIII Kuressaare kammermuusika päevade pressiesindaja