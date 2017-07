Vabalevile on truu vaid kübeke saarlastest

Saarlased valmistusid Kanal2 ja TV3 vabalevist lahkumiseks hästi – vaid 10 protsenti elanikest näeb tänasest ainult ETV-d ja Tallinna TV-d.

Esialgu vabalevile truuks jäänud Heli Lääne-Saare vallast ütles, et tema plaanib hiljemalt sügisest siiski teenusepakkuja leida. Suviti ju väga palju teleri ees niikuinii ei olda. “Eks ta tüütu ole,” nentis ta, et peab telekanalite eest lõpuks ikkagi maksma hakkama.

Mäebe külavanem Annika Ellervee ei osanud konkreetselt kedagi välja tuua, keda Kanal2 ja TV3 lahkumine nende vallas tegutsema poleks sundinud. Samas tõdes ta, et muret on see valmistanud eelkõige eakamatele.

„Lavkaplatsil oleme ikka seda asja arutanud. Vanade jaoks on see murekoht küll, aga ju noored kodus selgitavad neile, milline pakett on kõige parem võtta,“ märkis ta. „Sel juhul tegelevad lapsed-lapselapsed nende asjadega.“

Omast näitest tõi ta välja, et tema majapidamises on näiteks nii Viasat kui vabalevi olnud ühekorraga. Esimene neist toas, teine nn õuetoas. „Ju see teisipäeval paistab, mis me sealt enam näeme,“ naeris ta.

Telia Eesti kommunikatsioonijuht Katrin Isotamm tõdes, et neile teadaolevalt on saarlased TV3 ja Kanal2 vabalevist lahkumiseks hästi ette valmistunud. „Paljudel on juba tellitud TV-teenus, millega saab kanalite vaatamist jätkata,“ kinnitas ta. „Vabalevi kasutajate osakaal on meie andmetel Saaremaal madal, u 10% elanikkonnast.“

Siiski on Telias ka Saare maakonna puhul viimastel päevadel sissetulevate päringute arv oluliselt suurenenud ning peamiselt tellitaksegi TV-teenust. „Enamasti on need eakamad kliendid, kes seni veel tasulist TV-teenust kasutanud ei ole,“ tõdes Isotamm.

Telia pakub tema sõnul saarlastele kahte tüüpi TV-lahendust – TeliaTV-d, mis eeldab kodus Telia kaabli olemasolu, ja MINU.TV-d, mis jõuab kliendini koju mobiilse interneti kaudu. TV teenuse hind on seejuures alates 6 eurost kuus, millele lisandub vajadusel seadmete hind.

Isotamm lisas, et praegu võib tulenevalt nõudluse suurenemisest esineda tehniku tellimisel küll järjekorda. „Näiteks MINU.TV teenuse puhul on vajalikke seadmeid paigaldada suhteliselt lihtne, sellega saab ka omal jõul hakkama. Nii saab telepildi koju kiiremini,“ kinnitas ta.

Starmani TV teenustega oli eilse seisuga avaldanud soovi liituda ligi 1000 klienti Saare maakonnast.

Starmani TV-ga liitumiseks on kiireim viis seda teha aga Elisa või Starmani esinduses või näiteks Euronics’i elektroonikapoes. Esindustes või edasimüüja juures saab klient kõik vajalikud lepingud sõlmida ning kohe ka digiboksi ja TV-kaardi kätte. Seejärel saab klient ise seadmed teleriga ühendada.

Liituda saab ka Starmani infoliinil 1770. Sel juhul jõuavad seadmed kliendini kulleriga 3-4 päevaga ja klient saab seadmed ise teleriga ühendada. Kui klient soovib ühendamisel Starmani tehniku abi, tuleb hetkel ligi nädala jagu oodata.

Kõneldes hindadest, algavad näiteks Starmani ZUUMtv teleteenuse hinnad 6,99 eurost. Samuti levinumate teenusepakkujate hulgas olev Viasat kuulutab aga, et uutele liitujatele pakuvad nad teleteenust kolm esimest kuud täiesti tasuta.