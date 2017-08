Aste mees on ilma jäänud poolestsajast mesilasperest

Aste alevikus elavat mesinikku Peeter Metsheina tabas eelmisel kevadel karm löök: üleöö hukkus mitu mesilasperet. Nüüdseks on selliseid suuri mesilasperede hukkumisi toimunud mitmel korral.

“49 mesilasperet kokku,” ütles mesinik. Praeguseks on mesinikul alles jäänud kümme peret. Metshein on veendunud, et mesilasperede massilise hukkumise taga on naabrite kuri käsi. “Naabrid käisid mulle ette lugemas, keda minu mesilased nõelanud on,” lausus mees, lisades, et viimane roimatöö sai teoks varakevadel. Mesiniku sõnul oli tema mesilastarudesse kärbsemürki lastud, mis tiivulised kiiresti surmas.

Metshein on oma murega pöördunud nii Saaremaa veterinaarkeskusse kui ka politseisse. “Mind ei võeta seal tõsiselt, tehakse narriks,” nentis mees pettunult. Metshein palus veterinaarametil saata proovid uurimisele, kuid ligi 300-eurose tasu tõttu otsustas ta sellest siiski loobuda. Kui Metshein aga politseisse pöördus, ei saadud seal tema arvates olukorra tõsidusest aru. “Otseseid tõendeid ju pole. Ei saa kellelegi süüdistust esitada,” tõdes ta.

Saaremaa veterinaarkeskuse peaspetsialisti Andro Jürissoni sõnul on ta juhtumist teadlik ja Metshein käis tõepoolest veterinaarkeskuses. Tol korral olevat kõik asjad selgeks räägitud ja Metsheina pöördumine ajakirjanduse poole oli Jürissonile üllatuseks. Veterinaarkeskuse täpsemad kommentaarid polnud lehe trükkimineku ajaks Saarte Hääleni jõudnud.

Teooriat, et mesilased hävitas haigus, Peeter Metshein ei usu. “Ühelt mesilastest leiti surnud lest, aga see sellist suurt surmatööd ei tee,” kinnitas ta. Varroalest on mesinike suurim vaenlane, kuid Metsheina sõnul on ta oma mesilasperesid sellest katkust alati ravinud.

Mesiniku suurima kahtlusaluse Aste õllemeistri Jüri Sklenniku abikaasa Janne Sklenniku arvates on tegu vana looga. “Juba kümme aastat väidab ta, kuidas kõik naabrid talle kurja teevad. Küll mürgitame me tema mesilasi, küll paneme soola kartulipõllule ja laseme tema traktorist bensiini välja,” rääkis naaber. Mesilasi lendab Sklenniku sõnul tema koduaias küll, kuid need pole kunagi niimoodi häirinud, et tal oleks tekkinud nende kõrvaldamise soov. “Kas võttis külm nad ära või mõni haigus,” arvas naabrinaine.

Peeter Metsheina sõnul on ta pöördunud ka Muhu mesiniku Aimar Lauge poole, kelle sõnul on ühe täisjõus pere hind pea 200 eurot. “Võite ise arvutada, suureks see kahju läheb,” lausus Metshein.

Aimar Lauge jääb selle juhtumi puhul skeptiliseks. “Võib arvata, et tegemist on siiski lestaga, sest seda ravida on väga keeruline,” sõnas ta.