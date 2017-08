GENIAALSUSEST JA LOLLUSEST: Andis jumal ameti – annab ka mõistuse…

Pole sellist valitsust, keda ei kiruta. Nojah, Venemaal ja Valgevenes ja mõnel pool mujal, Põhja-Koreas ka ikka veel on, kuid nii, nagu ei ole neis riikides asjad tegelikult kunagi nii, nagu need välja paistavad, nii on tegelikult palju kirujaid ja kannatajaid, kes välja ei paista. Või vähemalt loodavad, et ei paista.

Meil on mõnetine sõnavabadus ja seega tohime valitsust kiruda, meeleolu tõustes koguni sõimata ja valitsejate nimesidki kasutada. Aga nimesid ei ole tingimata vaja kasutada siis, kui leiame ühise nimetaja. Tänane ühine nimetaja on küsimus, kas valitsuse see või teine liige ehk minister on ise lausloll või arvab ta, et tema rahvas on lausloll.

Lugesin Postimehest, et üks minister olevat pärast intervjuud teinud täpsustuse, et “tema juhtimisel ei ole mitte midagi ära keelatud, üksnes piiratud ja reguleeritud”. Vene ajal juurutati sõnad “ärandamine” ja “riisumine”, kuigi vastavate tegevuste sisu oli ikka vargus.

Sellest esimene küsimus: kas ministriametiga kaasneb kohustus mõelda ainult jokk-mõtteid? Et kui vormiliselt, juuksekarva lõhki ajades on kõik korras, siis edasi “pole minu asi”? Millest kasvab välja tõdemus: minister mõtleb ainult ühele seosele: “minu ajal” (keegi ju ei mõtle tegelikult “minu töötamise ajal”, parimal juhul: “minu valitsemisajal” või “minu juhtimisel”, nagu vaadeldaval juhul), niisiis “minu ajal” olen hoidunud ebamugavatest otsustest. Siit veel üks küsimus: kas on pigem mugav või pigem ebamugav teha otsuseid, eeldades, et kodanikud on lauslollid, kes ei oska ise hoiduda kahjulikust ja valida parem? Ja et kodanikud vajavad nõukogude korrast tuntud riiklikku ettehoolet?

Lisaks näidete varal esitatud veendumus, et soolamaksu on siin-seal proovitud, aga pole asja saanud, kuid meie teeme suhkrumaksu ning tulevased põlved on saledad ja terved!

Õhtumaine meditsiin on – suuresti hommikumaise ees­kujul – asunud tegelema rohkem põhjusega, et tegeleda vähem taga­järjega. Kas maksude puhul oleks mõistlik vähemalt kaaluda sellist lähenemist?

Lauslolluse või ülbuse musternäide on minister, kes kuulutas, et alkoholiaktsiisi tõus ei ole EV eelarvet mõjutanud. No pole ju rohkem võimalusi, kui et ta on ise kõva peaga või arvab, et tema publik on. Niisiis oleks huvitav usaldusväärselt välja uurida, kumb õnnetus tabab muidu täitsa mõistlikku inimest, olgugi poliitikut, valitsusse ministriks tööle (!) minnes: ta muutub ise lolliks ja seega ei pea paika rahvasuust tuntud tarkus, et andis jumal ameti, küllap annab ka mõistuse, või siis saab ta mingit sorti äratuse või valgustuse, et tema publik ehk rahvas ei saa mõhkugi aru, kuulab teda ammuli sui ja usub pimesi. Usuvad isegi need, kel juba ammu uus elukorraldus, mille hulka kuulub iganädalane või -kuine Lätist joomaaja toomine.

Rahva tervise jaoks on tähtis puhkus, rekreatsioon. See kahandab ka stressi ja seeläbi ehk mõnevõrra käraka ja tubaka liigset tarbimist. Saaremaa koos Muhuga on endiselt Eestimaa soosituimad puhkusesaared, nii­siis osalevad saarlased oma töö ja olemasoluga kogu rahva tervise teenimisel. Kuidas seda küll maksupoliitikas kajastada?

Erki Aavik