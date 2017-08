Hundid ründasid jahiseltsi juhi lambakarja

Lääne-Saaremaal Kotlandi külas murdsid hundid elumaja lähedalt kümme lammast ja vigastasid surmavalt veel nelja.

Seekord ohvriks langenud loomad kuulusid Üru jahiseltsi juhile Aivar Jõgile, kes peab piirkonnas nii lambaid kui ka veiseid. Jõgi sõnul murti tema 10 lammast pühapäeva öösel maja juures, lisaks sai neli lammast tõsiselt kõrist vigastada ja on praeguseks surnud. Saatuslikul moel on just Üru üks kolmest jahipiirkonnast, millele keskkonnaamet väljastas väljaspool jahihooaega erandkorras loa küttida kaks hunti.

Kui lambapidaja pärast rünnakut oma karja ära viis, pages üks lammas oma teed ja maksis selle eest eluga. Utt leiti hiljem murtuna ja poolenisti sööduna. Samas olid mere ääres liiva peal ühe väga suure ja kolme-nelja väiksema hundi jäljed.

Jõgi hinnangul on lambapidamine kõrvuti huntidega kindlasti võimalik, kuid toitu tuleb jagada ja midagi loodusele ka tagasi anda. “Igal valdkonnal on oma riskid, puudelõhkumisel võid ka jalga lüüa,” sõnas ta huntide murdmisest tekkinud kahjudele viidates.

Aivar Jõgi ise suhtub huntide rünnetesse rahulikult ega ole minetanud huumorisoont. Küsimusele, kui palju on tal karjas lambaid, vastas Jõgi: “Lehmi ma tean, aga lambaid ma ei saa lugeda, sest jään loendamise ajal magama.”

Saaremaal on juuli teises pooles sagenenud murdmiste tõttu kaotanud elu ligemale 140 lammast. Vaatamata ennetusabinõudele on ründed Saaremaa teatud piirkondades kordunud, mistõttu keskkonnaamet väljastas edaspidiste kahjustuste ennetamiseks möödunud nädalal erandkorras väljaspool jahihooaega loa küttida kaks hunti Lümanda, Kihelkonna ja Üru jahipiirkonnas.