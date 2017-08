JUHTKIRI: Aste aleviku tõde ja õigus

Lugu Vargamäel teineteisega kemplevast Andresest ja Pearust teavad vahest kõik.

Tagapere peremeest Pearut on kujutatud naabertalu kurja ja ennasttäis terroriseerijana ning Andrest tubli ja tööka eespere Mäe talu omanikuna. Küll tegi Pearu kuri käsi Andresele liiga ja soov mehest lahti saada oli naabril suur. Kuid kas kõik on nii must ja valge? Ehk oli mingi süü ka Andresel endal.

Tõde on Aste alevikus toimunud kurioossest loost raske leida. Õigust veel vähem. Kas esmapilgul Andrese rolli sobiv mesinik saab oma raskes saatuses süüdistada naabreid, jääb hetkel igaühe enda otsustada.

Järele mõeldes polnudki Andrese suurimaks vaenlaseks mitte niivõrd kuri naaber, kui pigem saatus ja ümbritsev loodus, mis mehele kuidagi asu ei andnud. Tõsi, ka seekord tundub just nimelt neil kahel tegelasel olevat oluline roll mesilaste surmas. Pea­rut ilma tõenditeta vahele võtta ju ei saa ja äkki polegi too midagi teinud. Äkki Pearu polegi nii kuri? Võta sa nüüd kinni, kus tõde, kus õigus?