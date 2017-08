Karu kohalolu saarel ei tasu peljata

“Mesikäpp Saaremaal pole iseenesest sugugi ennekuulmatu nähtus, kuigi siiani ka mitte päris igapäevane asi. Tegemist ei ole ju mingi eksootilise elukaga, vaid päris põlise kohaliku liigiga,” kirjutab zooloog Mati Kaal.

Karu on praegust Eesti ala suurema või väiksema arvukusega asustanud juba kogu jääaja-järgse perioodi ning oli iidsetel aegadel kindlasti üsna tavaline ka Saaremaal. Sellele viitab kasvõi Karujärve ja mitmegi muu paiga kohanimi, sest toponüümid on väga konservatiivsed ja lasevad meil niiviisi kaeda ka kaugesse minevikku.

Mandri-Eestis on pruunkaru arvukus viimase poole sajandi jooksul vähemalt neljakordistunud, mistõttu pole nad enam üksnes kõige kõrvalisemate piirkondade ülim haruldus.

Nendega võib kokku sattuda praktiliselt igal pool, kus vähegi ulatuslikumalt metsa leidub. Tõenäolisem on küll leida nende tegevus- ja jalajälgi, sest karu on ülimalt ettevaatlik ja pelglik elukas, kes püüab inimestest eemale hoida. Tänu üliheale haistmisele tal see tavaliselt ka õnnestub, mistõttu on raske öelda, kui kaua on see karu juba mööda saart liikunud ja kustkaudu siia jõudnud.

Teada on, et Hiiumaale on karu mandrilt korduvalt ujunud ja vahepeal, paarikümne aasta eest, sealt päris kindlasti ka Saaremaad väisanud. Pikemad, kümnetesse kilomeetritesse ulatuvad ujumisretked pole pruunkarule mingi probleem ja enamasti on niisugused rändajad noorepoolsemad isasloomad.

Tunneb lõhna

Põhjusi, mis sunnib neid niisuguseid retki ette võtma, võib olla väga erinevaid. Üks olulisemaid on kindlasti uudishimu, ent muidugi ka kasvav elupaiga- ja toidukonkurents.

Haistmine on karude juhtiv meel ja soodsate ilmaolude korral suudavad ka pruunkarud, nagu nende lähimad sugulased Arktika jääväljadel – hulkuvad jääkarud – neile huvi­pakkuvaid lõhnu haista isegi kümnete kilomeetrite tagant. Nii suudavad nad oma ninaga aduda ka silmadele hoomamatus kauguses olevat maismaad ning näiliselt ilma põhjuseta “avamerele” ujuda.

Lagunevate korjuste lehk võis Aafrika seakatku arvesse võttes olla osaliselt raipetoidulisele karule kindlasti üheks võimalikuks peibutuseks. Enda murtud saakloomigi tavatsevad karud pärast sisikonnaga maiustamist risuhunniku alla peidetuna mõneks ajaks laagerduma jätta, enne kui “pidu” edasi läheb.

Põhjust hirmu tunda saarlastel siiski pole, sest otsesed konfliktid karu ja inimese vahel on üliharuldased ning juhtuvad peamiselt siis, kui inimene satub mingil põhjusel poegade ja emakaru vahel olema. Häälekalt metsas toimetavatel inimestel pole aga enamasti lootustki karuga kokku juhtuda, sest umbusklik kõrvekuningas on tee juba palju varem vabaks teinud, kui inimene talle silmaulatusse jõuab.

Muidugi mängib ilmastik mõnikord vingerpusse ja vaikselt metsas toimetades võib eriti praegusel aastaajal siiski karuga kokku juhtuda, sest temagi läheb korralikul marjamaal pisut hasartseks ja võib valvsuse kaotada. Niisugusel puhul ehmatab karu end tavaliselt pasale ja pageb jooksujalu kus seda ja teist.

Üsna laialt levinud arvamus, et kahele jalale tõusnud karu hakkab kohe-kohe ründama, ei pea paika, sest niiviisi on tal lihtsalt parem ümbrust seirata. Kallale tuleb karu aga ikka neljal jalal tormates.

Temaga kohtudes on seepärast kasulik end võimalikult suure ja tülikana näidata, aga mitte mingil juhul kiiresti plagama pista. Kõigil kiskjatel, ka kodukoeral, on nimelt kaasasündinud refleks kiirelt eemalduvale objektile kohe järele tormata ja kõigepealt n-ö käpp peale panna.

Seepärast oleks targem võimaldada tal endal kõigepealt jalga lasta ja alles seejärel marju edasi korjates või rahulikult jalutades minema kõndida.

Tüliks mesinikele

Kõige suuremat tüli võib niisugusest “uussaarlasest” sugeneda kohalikele mesinikele, sest mesi on karudele vastupandamatu peibutis ja seda haistes ei pea nad paljuks tulla öötundidel isegi elamute lähistele, rääkimata siis metsa viidud mesitarudest. Nende kaitsmine karu eest on tõeline peavalu ja sageli ka tulutu ettevõtmine. Õnneks korvab riik niisugused kahjud, aga sekeldusi sugeneb sellegipoolest. Mandrimesinikud võivad siin oma kogemusi jagada.

Eks ta nii ole, et loodus tühja kohta ei salli, ja kui Saaremaa püsiasustus ka edaspidi hõrenemist jätkab, tuleb sellele mesikäpale tulevikus kindlasti lisa ja võib ehk peenikest peretki loota. Mis seal ikka, elurikkus kasvab. Samas pole sugugi välistatud, et pätajalale Saaremaa metsad ei meeldi ning ta tuldud teed pidi vaikselt minema ujub. Loodaks siiski esimest varianti.

Loodusturismi arendajatele annab iga uus liik uue võimaluse ja mõnigi Saaremaa turismitalu saaks siis ehk tulevikus oma äriplaani ka karuvaatlused sisse kirjutada. Olgu siis selleks mõnele metsalagendikule rajatud kaerapõllu või loomakorjustega peibutussöödaplatsi veerde rajatud vaatlusonn.

Loodusfotograafia muutub tänapäeval maailmas järjest populaarsemaks harrastuseks ja Saaremaa valged suveööd võivad niiviisi veelgi võluvamaks turismimagnetiks muutuda.