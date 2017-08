Kolemaja sunni-raha nõue läks kohtutäituri kätte

Kuressaare linnavalitsus andis Lasteaia tn 8 kolemaja omanikule määratud sunniraha väljanõudmise kohtutäituri kätte.

Linnavalitsus otsustas eile kesklinnas asuva kinnistu omaniku Euro Kinnisvaraarendus OÜ suhtes rakendatud sanktsioonide jõustamisel appi võtta kohtutäituri, kuna firma ei ole reageerinud 2000 euro suuruse sunniraha hoiatusele ega ole seda tähtajaks tasunud.

Maikuus Euro Kinnisvaraarendus OÜ-le saadetud märgukirjas juhtis linnavalitsus tähelepanu, et hoone tulemüür on ohtlikult vajunud naaberkinnistu poole, lisaks vajavad hoone sissepääsud sulgemist ja kinnistu heakorrastamist.

Linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu ütles Saarte Häälele, et tulemüüri seisundi hindamiseks telliti ka audit, mille kohaselt tuleb müür kiiremas korras lammutada. Euro Kinnisvaraarendus OÜ-le tehti ka vastav ettekirjutus, kus lisaks lammutamisele nähakse ette, et tuleohutusnõudeid arvestades on vajalik projekteerida ja ehitada uus tulemüür. Ehkki kinnistul on tehtud heakorratöid, pole tulemüüriga seotud nõudmisi täidetud ja sellises olukorras saab rakendada asendustäitmist, mille kulud nõutakse sisse hoone omanikult.