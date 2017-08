Kõrkvere rahvas ei lepi kaupluse sulgemisega

Eilne ajakirjanduses ilmunud info Kõrkvere kaupluse sulgemise kohta paneb inimesi poe kinnipaneku vastu häält tõstma.

“Üsna selline ärev seisukord on praegu, siin plaanitakse koosolek kokku kutsuda,” ütles Kõrkvere külaseltsi juht Mari Pihl, kelle sõnul ei lepi kohalik rahvas Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse otsusega kauplus sulgeda.

Väga häirib Pihli kinnitusel elanikke asjaolu, et ühistu kohalikest liikmetest on poe sulgemisotsust langetades mööda mindud. Väidetavalt on poe sulgemine liikmetega nõu pidamata STÜ põhikirja rikkumine, lisas ta.

Mari Pihli sõnul on külaelanikud pöördunud tema poole, et ta külakeskuses koosoleku kokku kutsuks ja eks siis paistab, kuidas sündmused edasi arenevad.

“See, et rahul ei olda, on üks asi, aga kas edasi ka midagi saama hakkab, on teine asi,” sõnas ta.

Igal juhul on inimesed Pihli sõnul praegu seda meelt, et niipalju kui vähegi võimalik, tuleb poe sulgemist takistada.

“Eesrindlikumad sunnivad mind tegutsema, aga kuna ma ise ei ole STÜ liige, siis saan teha vaid seda, mida rahvas tahab,” lausus ta.